Me pasa a mí, no sé cómo no se me ha ocurrido el ejemplo que ha utilizado el cardenal de Rabat, Cristóbal López Hernández, para hablar de la realidad. Se lo refiere a Carlos Navarro Antolín, que le ha sacado una entrevista de nota, nota muy alta. “(…) me levanté una mañana, me puse las gafas y miré por la ventana y todo lo veía confuso. ¿Qué es lo que me pasa? Me quité las gafas y me di cuenta de que estaban sucias. La realidad no era confusa. Más bien mi mirada no estaba limpia”. Todo lo que está pasando ahora, este descrédito del héroe, este turbión que nos avergüenza tiene que ver con las gafas. El cardenal López Hernández, que acaba de volver del Vaticano, de elegir al Papa, lleva toda la vida pensando en cómo decirnos las verdades elementales con parábolas sencillas. Nada tan evangélico. En la magnifica entrevista publicada el domingo en este Diario, nos informa de algo que puede que muchos no hayamos pensado antes. Me refiero a lo que dice del propio cónclave: no se habla, se reza mucho y se vota. Curioso, yo eso no lo había sabido antes. Porque somos muy dados a la fabulación y a la conspiración cuando el trabajo del Espíritu Santo era tan sencillo como lo que nos dice el cardenal: rezar mucho y votar. Finito.

Curioso todo lo que está surgiendo en torno a la elección del nuevo Papa y a estos primeros días de sorpresas. La de las gafas del cardenal de Rabat, una de ellas. ¡Es verdad! Miramos a través de nuestras gafas pero las lentes se ensucian inevitablemente y vemos borroso, no vemos nítido. Sin ellas puede que veamos mejor aunque puede que ya no veamos bien sin gafas, que es lo que necesitamos limpiar porque son el obstáculo insalvable. ¿Esto de ahora lo vemos con gafas, gafas empuercadas? Algo hay, no me cabe duda. Además las miradas son muchas, digo las miradas que ejecutan las acciones sucias y las miradas que ven el resultado. Además de lo oscuro, inexplicable, insólito. Leire, mismo. ¡Qué bonito monasterio!, por cierto. Antes el nombre no contenía la imagen de quien ha dejado para la historia semejantes acciones, estas grabaciones que a ver a dónde van a llegar. Hay que limpiar las gafas de España, hacer caso al consejo del sabio cardenal de Rabat, para ver limpio. Así no se puede, es demasiado ya.