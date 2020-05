El estrés de la desescalada

Si quiero salir a correr, que no creo, porque no lo he hecho en mi vida, entre las seis y las diez de la mañana, o bien, ya de tarde/noche. Si quiero pasear a mi niño de 11 años, entre las doce de la mañana y las siete de la tarde. Si soy yo el que quiero salir con mi mujer, entre las ocho y las once de la noche. Me lo apunto porque se me olvida, y pregunto, pregunto y vuelvo a preguntar o bien a mirarlo por internet porque al final me lío con los horarios de esta desescalada que me está provocando muchos estrés. Al final, uno sale y se cruza con gente con mascarillas que te mira a los ojos sin saber si lo hacen porque te conocen pero tú no a ellos. Se cruzan a la otra acera si vas acompañado. Te miran mal si te paras a hablar por el móvil. De momento, todo esto me estresa y espero que pronto se deje de hablar, por fin, de desescaladas y nuevas normalidades. Lo normal es lo normal, y lo demás es un puro circo.