Elige la pública

En una sociedad moderna la religión se circunscribe a los templos y a las familias. La grosera ocupación de las calles para las creencias de algunos no deja de ser un residuo medieval. La mera existencia de centros educativos católicos pagados con dinero público es anacrónico. Los conciertos educativos tienen su origen en los Pactos de la Moncloa, cuando se estableció la obligatoriedad de la educación básica y no había plazas suficientes en los colegios públicos, por lo que hubo que concertar con los privados que son casi en su totalidad católico. Ahí vieron su oportunidad de negocio muchas congregaciones religiosas cuando muchas familias de la clase media aspiracional quisieron llevar a sus hijos a los colegios donde iban los hijos de la burguesía (San Felipe, Esclavas, San Vicente), situados todos, curiosamente, en la Avenida , después de haber especulado con la venta de los espacios que ocupaban en el casco antiguo. El PSOE , por miedo , empezó a extender los conciertos educativos mientras se cerraban colegios públicos en la ciudad de Cádiz, un verdadero despropósito cuando un concierto debe ser para completar la oferta pública, no para sustituirla. Hasta 9 colegios cerraron en Cádiz, no tiene nada que ver con la bajada de la natalidad sino con una política que el PP de #JUANMALOHARÍA ha multiplicado, como ha demostrado el reciente informe de Ustea, quizás por eso el PSOE no ha dicho ni pío sobre el informe, porque la mayoría de sus dirigentes socialistas llevan a sus hijos a los colegios católicos concertados ,tan solo el delegado socialista Juan Luis Belizón propuso un gran centro en el solar de la Institución. Sorprende también el silencio de UGT y de CCOO, acogotados porque tienen afiliados en el profesorado de la privada. Es escandaloso la manera en la que la Junta boicotea a la escuela pública: antes del proceso de matriculación no permiten la oferta de plazas en los colegios públicos como sí hacen en los concertados , impiden la matriculación de 0 a 3 años en los públicos con lo que envían a los niños a la educación privada, ni uno solo colegio concertado ha visto suprimida alguna línea a pesar de la cacareada bajada de la natalidad. Una última cuestión: es mentira que la Constitución recoja la libre elección de centro, el artículo 27.3 lo que dice es que “los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ya se imparte religión católica en los centros públicos por profesores elegidos a dedo por el Obispado. Los centros públicos deben ser para migrantes, pobres y rojos, los concertados para la clase media aspiracional y los del Opus para los ricos.