Un doblaje con mucha 'malage'

Ja, ja, ja. ¿De qué te ríes, chiquillo? ¿Cuál es la gracia? Papá, es un youtuber. Me cuenta que es un señor que se dedica al doblaje de videojuegos. Cara de póker. Me pongo a investigar y compruebo que con esta ocupación se obtienen pingües beneficios. Gracias, claro está, a los millones de adolescentes que se pegan horas y horas mirando la pantalla con caras de bobos. El doblador que no la dobla pone voz a los que pegan tiros y saltos en las pantallas o comentan las jugadas más interesantes. ¡Uy!, ¡venga!, ¡cuidado! Mientras, los libros, las películas y el deporte se mueren de pena. A los que aún estamos buscando el manual de instrucciones de padre esto nos ha cogido mayores. "Yo cogía todas las maquinitas y las tiraba por el balcón", dice, radical, mi suegra, que comprende aún menos lo que está pasando. Y yo añado "con la madre que parió al Fortnite, al FIFA y hasta al comecocos".