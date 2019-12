Una chica se sienta en la balaustrada que da a la playa de La Caleta y le pide a su acompañante que le haga una foto donde salga detrás "la cosa redonda esa", una descripción que podría servir lo mismo para una pelota que para un OVNI pero no para el Balneario de La Palma, que es a lo que se refería esta mujer el viernes, ya que como mucho es un semicírculo. Lo importante es la foto para subirla a Facebook, Instagram, Twitter o lo que sea, pero no es capaz de gastar medio minuto en tener el más mínimo interés para saber qué es "la cosa redonda esa". En un mundo en el que tenemos la información en un click, estamos más desinformados que nunca. Es sólo un poco de interés, dejar una pequeña luz en el cerebro que te sirva para recordar un sitio en el que estuviste en Cádiz o en cualquier otra ciudad del mundo. Cosas redondas hay en todos lados, pero la singularidad no.