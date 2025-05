Corredor, otra que no dimite

Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa del gran apagón del lunes, pero el Gobierno ya ha señalado a los culpables: los operadores privados del sector eléctrico, que tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones millonarias correspondientes.

Seis o siete veces los nombró Pedro Sánchez en las dos comparecencias anodinas que protagonizó el día del caos. Como acostumbra ante las catástrofes, primero se encuentra un culpable que reciba la ira popular, después se promete investigar hasta el final y depurar responsabilidades y, entre medio, se dispara la bala ideológica (en este caso, contra los que han sugerido que la excesiva presencia en el sistema de las energías renovables debilita la seguridad de la red ante incidentes graves). Para remate, siembra la duda, tan oportuna, del enemigo exterior: el ataque cibernético. Lo mismo hizo Juanma Moreno en Andalucía.

Es un misterio la capacidad ilimitada de Pedro Sánchez para enfocar cada crisis colectiva en función de su propio interés y la culpa ajena. Más misterioso aún es que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, no se sienta concernida por el fallo sistémico del suministro de luz a toda España, y Portugal, durante medio día de tinieblas, desconcierto y miedo, siendo la responsable máxima del organismo que gestiona la red.

Lo es, por cierto, no por formación ni experiencia –su profesión es procuradora–, sino por haber sido ministra de Zapatero y concejala con Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid, lo que refleja un problema grave de la democracia española: la colonización de las instituciones y las empresas de control público por los partidos gobernantes en cada época. Les es rentable. Corredor gana más de medio millón de euros al año.

La presidenta fue la que dijo hacer tres años que un gran apagón como éste no podía producirse en España porque “tenemos el mejor sistema del mundo” y la que ahora dice que la recuperación del sistema ha sido ejemplar, “fue una proeza y fue superrápida”. La misma que se compromete a que lo del lunes 28, que nunca iba a ocurrir, no vuelva a ocurrir más, la misma que hizo caso omiso a los informes de sus técnicos sobre el riesgo de no hacer inversiones que aumenten la seguridad y robustez de las fuentes de energía solar y eólica. En eso coinciden casi todos los expertos.

Corredor afirma que siempre da la cara y que si pensara que es responsable del caos, ella sola dimitiría. Lo mismo podría alegar Mazón. Se le está poniendo cara de fusible.