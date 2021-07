El concejal Martín Vila

Fue por la iniciativa de este concejal, del equipo de gobierno del alcalde, por la que se acordó la retirada de la placa que existía en la casa de la calle Isabel la Católica nº 12, donde había nacido José María Pemán y se fundó para ello, en que el Ayuntamiento de Cádiz, al dedicársela, había vulnerado la Ley de Memoria Histórica. No sé cuándo se colocó, pero allí estaba hace muchos años y yo la veía, porque iba con frecuencia a esa casa, que ya era de don Cesar, el hermano de don José María y a los que venían por primera vez se les refería la ocurrencia gaditana de Benito Cuesta: "don José María está muy bien y doña Carmen, su esposa luce muy rejuvenecida" y tanto, porque lo esculpido en la lápida por Vasallo era una de las diosas.

Con una diligencia, que es muy de desear para otras actuaciones municipales, la retirada de la lápida se ejecutó en poco tiempo y ahora, la lápida reposa en los almacenes municipales. Pero el Comisionado para la Concordia, que depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha considerado que la retirada acordada y ejecutada es lo que supone una vulneración y no una infracción, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, por parte del Ayuntamiento de Cádiz y por tanto, hay que reponerla donde estaba. El ejecutor del acuerdo municipal, Martin Vila, ha lamentado que la Junta de Andalucía "le esté dando tanta importancia a una placa y no se preocupa ni haga nada para dar solución a otros asuntos de gran relevancia para los gaditanos". Pero supongo, que ordenará la reposición de la lápida sin dilaciones. La novela de Orwell cuenta que quisieron instituir la Comisión de la Verdad, pero ésta no se puede imponer por una ley ni existir un único relato de la Historia, ni legislar sobre la Historia o contra la Historia. En definitiva, no hay una verdad única. Nuestra Ley de Memoria Histórica aprobada en 2020, mereció un juicio muy favorable a la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo "que es una ley para encontrarnos a todos", lo que claramente no sucede.

Son horas bajas para el concejal Martin Vila. En este Diario de Cádiz, hace un par de días, a doble página se detallaban las quejas de los comerciantes sobre las actuaciones o la falta de actuaciones, de este concejal Martin Vila y es muy duro leer, lo dicho por los representantes de los comerciantes "que es imposible llegar a un acuerdo o una colaboración", con él. Así que ya sabe el alcalde lo que tiene que hacer: cesarlo.