Se busca autor inspirado

El mayor cruce de descalificativos entre el PP y Adelante Cádiz ha consistido en que cada uno ha llamado flojo a los otros, como pueden ver un nivel de dialéctica política elevado, la originalidad y la gracia están a la altura de los chistes de Tony el del Burger , algunos cuplés de relleno del Yuyu o el plagiador de Dos Hermanas. Puestos a atacar al adversario hay que suponer que entre los dirigentes políticos los habrá con mayor agudeza, capaces de articular una frase hiriente que al menos tenga impacto entre la ciudadanía ya que la gente no le presta la menor atención a simplezas de ese calibre: si Ana Mestre trabaja más o menos, si el alcalde le echa menos horas de las necesarias. Con autores así no llegaban ni a preliminares, casi como un cuarteto chungo de esos a los que entrevista entre bambalinas el Guaperas de la Calle Ancha cuando reconocen que a nadie les ha hecho gracia lo que han dicho, o esas comparsas de Arroyo de la Miel, Córdoba o Ubrique que dejan el patio de butacas como Teherán La Nuit, dicho esto por lo que se ve en los resúmenes de televisión ya que hace siglos que nadie me invita al Falla. Le pediré cuelo a la Alexandra Ocasio-Cortez de Cádiz , que igual tiene alguna reservada para un carcamal.

Supongo que esto de la política no será tener la lucecita del Pardo encendida , muestra de que La Espada Más Limpia de Occidente velaba por nosotros mientras estábamos en nuestras cosas. O lo que es lo mismo, de guardia en San Juan de Dios o en la plaza de España para que la inspiración les pille trabajando, resolviendo complejos expedientes administrativos en beneficio de la colectividad, a la vez que las mesnadas en San José y Cánovas del Castillo preparadas a la señal del líder o la lideresa para salir a luchar por todos nosotros. No trabajéis tanto por Cádiz, que no hace falta. Basta con unas cuantas ideas y la capacidad para llevarlas a cabo, el compromiso de gastar los dineros, siempre escasos, en aquello que sea mejor para la ciudad. Por supuesto, no hace falta darle vueltas de tuerca a los argumentos: ya hemos entendido que Juancho Ortiz va a seguir mandando en el Grupo Popular desde su puesto extravagante de presidente y portavoz adjunto, que el sacrificio llevado a cabo por Cádiz se debe a que así Carmen Sánchez puede tener un salario con cargo a los presupuestos, ese pleonasmo llamado erario público, el dinero de todos, dicho para resumir. Decía el añorado Emilio López: cuando oigo decir "por Cádiz" me llevo la mano a la cartera.