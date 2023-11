Cuando llegaron los fenicios a Cádiz ya fungía Antonio Sanz como político profesional, colocando a sus peones en puestos de responsabilidad y en permanente conspiración contra el enemigo interno y el adversario externo. El martes presentó los Presupuestos de la Junta para el año 2024 con una bajada de las inversiones de 158 millones con respecto al ejercicio en curso. Por supuesto de esta bajada tiene la culpa el Gobierno de España, encima no afectará para nada a los proyectos en curso, por mucho que haya cero euros para el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel. Le faltó decir que la culpa es del felón Pedro Sánchez que ha pactado romper España con los bilduetarras y con Puigdemont. Estuvo en un tris, le faltó el empujón final. El caso es que los tres proyectos estrella de la Junta en la ciudad continuarán acumulando años, más de 20 cada uno de ellos, desde que Rafael Román cerró el colegio de Valcárcel con la propuesta de un hotel, firmó un acuerdo con Carmen Hermosín para hacer la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la antigua Institución, Pepe Mier con Hipólito García en una Velada de la Prensa, acordaron iniciar los trámites para un nuevo hospital en terrenos de la Zona Franca que se plasmó en un convenio firmado por Teófila, Chaves y Jesús Caldera. Bruno García llegó a la Alcaldía cuando los gaditanos se cansaron de las gracietas y la indolencia del Kichi, a lomos de los proyectos que iba a poner en marcha Juanma Moreno cuando tuviera un amigo al frente. Pues bien, ya está el PP en San Juan de Dios y no se ve ni un euro de dinero público. Al contrario, #JUANMALOHARÍA ha resultado un fraude para la ciudad de Cádiz. Debe existir algún tipo de maldición por la cual la Junta de Andalucía tiene castigada a la ciudad. El Trambahía, que tanto pregonan, tardó 15 años desde que Luis García Garrido lo pensó. La rehabilitación del Casco quedó en suspenso desde que Luis Pizarro perdió el poder. Los grandes proyectos de Cádiz no han contado con la Junta, que ha preferido invertir en Sevilla y Jaén en tiempos del PSOE y en Málaga en tiempos del PP. Por ejemplo, no ha faltado ni un euro de los 500 millones del tercer hospital de Málaga, aparte del metro y, ya lo verán ustedes, el soterramiento de la Avenida junto al muelle malagueño. Bruno producirá muchas palabras, igual le dejan poner la primera piedra de algo hasta que años después se ponga la segunda. Mientras tanto nos tendrán entretenidos con pan y circo, que si Pedro Sánchez es un canalla, que si la investidura es una traición a España pero de lo que son partidas presupuestarias hablaremos el año que viene a ver si en 2025 hay suerte. Al final de todo, don sin din puñetas en latín.