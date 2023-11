Carlos Díaz pasará a la historia por haber sido el primer alcalde tras la restauración de la democracia y por su espartana austeridad. Es conocida la anécdota de una reunión con Eduardo Mangada sobre el nuevo PGOU. A la hora de comer mandó que trajeran una litrona y un cuarto de mortadela. En sus 16 años hizo tres viajes al extranjero, para los hermanamientos con Baltimore, Rochester y Brest. No debieron ser idea suya y asistió un poco a empujones. Baltimore tenía entonces un velero, el Pride of Baltimore, que tras recalar en Cádiz naufragó. Quizás por eso aquel hermanamiento no quedó en nada, lo mismo que del de Rochester solo ha dejado el nombre de una calle. Se mantiene vivo el de Brest gracias al impulso de varios ciudadanos. Teófila hizo muchos viajes, la mayoría relacionados con el Bicentenario o con hermanamientos de la ciudad. En el hermanamiento con La Habana, impulsado por la Diputación, un concejal comunista quiso hacerse el machito y al llegar pidió ir un día a cortar caña: no duró ni 15 minutos. El comunismo se cura cortando caña. Los viajes de Teófila solían ser casi como los cantes, de ida y vuelta. Apenas duraban 24 horas. En Cartagena de Indias la alcaldesa tuvo que insistirle al entonces concejal del Bicentenario, Juancho Ortiz, que subiera a la habitación del hotel y se cambiara el traje oscuro por una guayabera, indumentaria de todos los anfitriones del evento. Cádiz, 120 mil habitantes, se hermanó con México DF, 20 millones, que entonces tenía de alcalde al hoy ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard. En ocho años Kichi sólo fue a un viaje al extranjero, a la Feria del Libro de Guadalajara, a promover la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua, eso sí, acompañado de cuatro camaradas. A mí me parece bien que la ciudad se relacione con otras, que difunda su historia y su patrimonio, a la vez que se aprende cómo se solucionan los problemas en diferentes lugares. Tiene un componente cultural, afectivo e incluso económico. Gracias al impulso de Teófila, Cádiz es de las pocas no capitales que forman parte de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, a cuya asamblea en Sao Paulo ha asistido Bruno días atrás. Según nos dicen ha sido elegido para una de los ocho vicepresidencias aunque todavía no tiene reflejo en la web de esta organización. Por supuesto me parece bien que el alcalde y los concejales viajen cuando es positivo para la ciudad, sea a un festival de cine donde se proyecta una película rodada en Cádiz, a una feria de turismo o a algún evento importante. La UCCI organizó con motivo de la reunión un seminario sobre ciudades sostenibles a la que debería haberse quedado el alcalde a ver si así volvía a peatonalizar la calle Veedor .