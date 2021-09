Va de cofradías

Con esta es la tercera vez que uso este título para mi colaboración en Diario de Cádiz. Gracias a internet puedo consultar lo que entonces escribía. La segunda publicación fue en el mes de junio del año pasado con lo que, la de ahora, está menos desfasada en el tiempo. Supuesto que la "temporada cofrade" no comienza sino después de Reyes, e incluso en Cádiz después del Carnaval y la primera se publicó cuando correspondía, como es el Jueves Santo, por lo que no hizo falta aclarar de qué iría el tema, advertencia que si se hizo en la segunda, para que fuera el lector el que decidiera si seguía o no, leyendo. Ahora puede hacer lo mismo.

Resulta que por culpa del Covid, no han salido procesiones de Semana Santa los dos últimos años y se está especulando con la posibilidad de que tampoco salgan por tercer año seguido, para evitar contagios. Son las autoridades sanitarias las que tienen la palabra y a su criterio tendremos que atenernos, en la confianza de que este criterio sea el de los profesionales sanitarios y no el de los políticos. Uno, en su ignorancia, piensa que los que procesionan, en su inmensa mayoría, llevan el rostro más que cubierto con el antifaz del capirote y los que presencian el cortejo pueden seguir usando las mascarillas que hoy, todavía, son obligatorias. Yo sé que, aunque no salieran por tercer año consecutivo, la devoción y la afición no se perderían, pero a mí, personalmente, sí que me importa, porque con 86 años cumplidos, racional y estadísticamente pocas semanas santas deben de quedarme.

Es la mía una postura egoísta, pero creo que la comparten muchos devotos gaditanos y aficionados a la Semana Santa procesional y como muestra vean que en uno de los barrios más modestos de Cádiz, cofrades y vecinos de La Viña han costeado una corona para la Virgen de las Penas, de la cofradía de Misericordia, que pueden observar en este Diario, con amplitud de fotos y que describe, punto por punto, el esmerado esfuerzo del orfebre. En otro orden de cosas, el Cabildo de elecciones de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de los Afligidos, con asistencia de muchos hermanos y aunque yo no pude asistir, como hermano que soy, envié mi voto por correo al director espiritual. En este Cabildo volvió a ser elegido Hermano Mayor, Ramón Velázquez Mellado, que no vive más que para las cofradías y no solo para la suya, sino para todas las que necesitan de su ayuda y que con su cuadrilla de cargadores, demuestra que en Cádiz y al estilo de Cádiz, se cargan los pasos con mimo y deleite, rayano en la perfección.