Hace 44 años se creó la Universidad de Cádiz a partir de la Facultad de Medicina, el Colegio Universitario y las escuelas de Comercio, Magisterio, Enfermería y Náutica. En estos años ha tenido seis rectores. Con Diego Sales llegó al nivel más bajo, incluso en el ránking del descaro, recuerden los gastos que publicó este periódico. El gran debate sobre los campus universitarios se dio en tiempos del recordado José Luis Romero, cuando la UCA pretendía concentrar todas las titulaciones en el Río San Pedro. Apoyando aquella idea, además del rector, estaba Pepe Barroso, como es natural ya que su término municipal iba a ser el principal beneficiado. Se llegó a un acuerdo en virtud del cual iba a haber cuatro campus, un disparate sin precedentes. La Escuela Superior de Ingeniería , Náutica, Ingeniería Naval, Ciencias del Mar, Magisterio y Ciencias se fueron a Puerto Real. Se determinó que Ciencias de la Educación volvería a Cádiz en un campus de humanidades y ciencias de la Salud. Todavía estamos a la espera de que se cumpla ese acuerdo, no ha habido problemas para que salgan centros de Cádiz pero parece que es más complicado que vuelvan. Cuando Zaragoza Urbana desestimó la idea de convertir Valcárcel en un hotel, surgió el proyecto de trasladar allí Ciencias de la Educación en tiempos de Eduardo González Mazo, donde el próximo rector, Casimiro Mantell, era vicerrector, por eso resulta sorprendente que diga que tiene que enterarse, debe ser que no iba a las reuniones o se quedaba dormido en ellas. He de reconocer que quienes defendieron en su día la idea de que toda la UCA estuviera ubicada en la ciudad de Cádiz tenían razón y yo estaba equivocado, de manera especial Carlos Díaz y Fernando Quiñones, que la encabezaron. Paco Piniella se irá sin haber resuelto este asunto, por lo que cabe pensar que el dinamismo de Eduardo González Mazo hubiera empezado las obras de Valcárcel con sus propios fondos y, una vez iniciado, sería imposible de parar, más tarde se resolverían las instalaciones deportivas y el transporte público. Desconozco si Piniella lo ha hecho bien como rector de cara a eso que los cursis llaman “la comunidad universitaria”: al no formar parte de ella no sé cómo ha resuelto ese trabajo, aparte de la consabida excusa de la pandemia. A efectos meramente gaditanos, la ciudad no se ha visto favorecida por su gestión. El añorado Pedro Geraldía me presentó al Pini hace 28 años, he seguido su trayectoria en Nueva Izquierda, el PSOE, Podemos y después en la UCA. Tengo para mí que en la universidad no debían estar muy contentos con él cuando su candidata ocultó la pertenencia a su equipo y Casimiro Mantell, que había perdido las elecciones, ha arrasado.