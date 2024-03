Me van a perdonar otra de Abuelo Cebolleta: he conocido a 10 presidentes de la Diputación. El primero, Antonio Barbadillo “El Palmera”, un hombre educado y amable que supo hacer la transición de una corporación franquista a otra democrática. Asistí a aquellos plenos como corresponsal de ABC. Luego 43 años como empleado público de la Diputación, así que he visto de todo, cosas que no podríais creer, naves ardiendo más allá de Orión, amantes de presidentes con colocaciones bien retribuidas, enchufes de todos los colores políticos y sindicales, junto con brillantes funcionarios que han dado lustre al servicio público, magníficos secretarios e interventores junto con otros que pasaban de todo, la mayoría de los presidentes/as utilizaron la Diputación para retribuir a los adictos a su causa dentro del partido político respectivo más preocupados por la vida interna de su organización que por ofrecer un servicio público a los ciudadanos o a los ayuntamientos. Muchos de estos presidentes/as serán olvidados como lágrimas en la lluvia. De todos ellos solo quedará en la memoria Rafael Román, que se tomó en serio su cargo, intentó reformar y modernizar la institución. Una de sus iniciativas, el Día de la Provincia, cumplió el martes su 29 edición. Muchas otras fueron suprimidas por sus sucesores, incluso de su partido, como el Instituto Transfronterizo, la Fundación Dos Orillas, Forosur , pero ninguno logró mantener una programación cultural como la de Rafael ni estar presente en la vida política e institucional de la provincia como se hizo en su época, quizás por esa falta de dedicación al partido fue apartado del cargo, ya se sabe que toda buena acción nunca queda sin castigo. El Día de la Provincia no tiene entre la población el relieve que debiera quizás porque no es festivo. Digo más: el 19 de marzo debería ser Fiesta Nacional, en cualquier otro país el día que se conmemora la primera constitución sería un momento señalado, aquí no conseguimos ni que viniera la Mesa del Congreso al Oratorio por el obstruccionismo del PP y el silencio del alcalde. Cada quien se sentirá representado por unos premiados del Día de la Provincia más que por otros, como es normal. Alberti, Jean Renó, Paco de Lucía, Quiñones, Caballero Bonald o Álvaro Mutis(“por fin puedo decir: soy gaditano” dijo el autor de “Macqroll”) pusieron el listón muy alto. El día que recibió la medalla de la provincia Almudena Grandes no la dejaron hablar para que lo hiciera el alcalde de Sanlúcar en un ejercicio cateto de partidismo que encima no sirvió para nada porque luego perdió las elecciones. Los diputados se hacían fotos con Almudena pero quien habló fue Víctor Mora.