Toros en El Puerto

LOS toros es un arte que consiste en convertir a un bello animal en una albóndiga sanguinolenta”(Manuel Vicent). Creo que no hay mejor definición de la tauromaquia que la ofrecida por el escritor, en la plaza de Pamplona mientras los mozos cantan y bailan, en el tendido 7 de Madrid con sus abonados vestidos de negro o en la plaza de El Puerto que gracias a la Junta, a Elías Bendodo, a Antonio Sanz y al influjo de Vox pudimos ver los tendidos repletos sin la menor medida de distanciamiento ni mascarilla ni seguridad. Se ve que los inmutables valores de la patria no necesitan de precaución, al fin y al cabo todos ellos son novios de la muerte, con Santiago Abascal en barrera echamos de menos Ortega Smith para que nos ofreciera un brindis del alférez no sé qué , impasible el ademán, cara al sol en el tendido de los pobres para hacer justicia poética a los caídos por dios y por la patria. Aquellos mismos que se escandalizaban porque el Gobierno de España, en un gesto venal según dijeron, permitió la manifestación del 8M , ahora se arrejuntan para dar sus olés gracias a que el gobierno tripartito de la Junta de Andalucía les permite acudir en masa a dar rienda suelta a su afición por la muerte. Es decir, no se sabe todavía cómo podrán ir los niños a clase el mes que viene, no se van a poder desdoblar las aulas de más de 15 alumnos porque no hay dinero para contratar profesores, no habrá enfermeros en lo colegios ni refuerzo de limpieza, los cadistas no pudieron ver en persona a Alex Fernández pero los taurinos vieron a Kike Ponce con su novia adolescente y a Morante de la Puebla, que el cartel más parecía de un mitin de Vox que de una corrida de toros. Se ve que las normas sanitarias rigen según para quien.

Hay que ir con mascarilla a la playa, que tiene límite de aforo y distancia de seguridad, pero en el coso de El Puerto se hace una excepción para que los señoritos puedan ver a sus ídolos dar unos cuantos pases por dios por la patria y el rey. Qué bueno es Juanma Moreno que nos permite disfrutar de la fiesta nacional sin restricciones. El que quiera ir a un concierto en esa misma plaza en lugar de los 6.000 asistentes a los toros, un máximo de mil , no vaya a ser que se contagien, que ya se sabe que los cantantes son gente de mal vivir. No se puede ir a los estadios pero sí se puede ir con el puro, el sombrero y la almohadilla para ver como dos pegapases de la derecha española ofrecen sus habilidades al respetable. Querían las competencias sanitarias para espectáculos “donde las moscas abrevan sangre bajo el flamear de la enseña nacional”. El que no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es la verdadera España .Dijo Vicent “Si las corridas de toros fueran arte el canibalismo sería gastronomía” .