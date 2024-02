Como podrá usted comprobar Cádiz está más limpia cada día, como los chorros del oro, vuelve a ser tacita de plata, sus calles relucen más que el sol, se podría comer en sus aceras, la ciudad que sonríe, Cádiz limpia sonríe. Sólo unos golpistas separatistas bolivarianos pueden ponerle peros a la limpieza de la ciudad. En apenas unos meses todo ha cambiado a mejor. Tiene que ver, por supuesto, con que Terelu acompaña a las cuadrillas de limpieza de Valoriza. Se ha metido tanto en su papel que llama a los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio “compañeros”, en un ejercicio de camaradería propio de gente sencilla y trabajadora. Si usted se acostaba con la ciudad empercochá, como decía el PP en el anterior mandato, se levanta con la ciudad reluciente. Los derrotistas de siempre le ponen peros al uso de agua potable, no saben que es un pequeño tributo a pagar por la higiene pública que ha traído Terelu y su comando de limpieza. Terelu es el nuevo Mister Proper, cambia el polvo por brillo, el algodón no engaña. Quienes dicen que tiene que ver con la llegada de un nuevo contrato de limpieza con más personal, más medios y más dinero son unos envidiosos y unos malajes. Kichiflojo tardó seis años en hacer un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, y encima no incluyó los vehículos eléctricos ni la recogida de la fracción orgánica. Menos mal que llega SuperTerelu con su traje y su capa, personaje de Marvel, y ha arreglado todo en un santiamén, sin dejar el mantenimiento urbano. Encima tiene que hacer de jefe de informativos de Onda Cádiz con la elaboración de las escaletas y la distribución del trabajo. Mientras usted duerme SuperTerelu resuelve todos los problemas urbanos para que usted pueda presumir de ciudad, pasear por sus calles con olor a limpio, ese aroma a perfume incluso con yodo cuando sopla norte o poniente, que ahí ya Terelu no ha llegado todavía. Todo se andará, de aquí a nada nos pondrá ambientadores en cada esquina, en lugar de multas, y unas atractivas azafatas y azafatos nos indicarán con amabilidad que usemos agua jabonosa cuando mee nuestro perrito o recojamos con una bolsa de plástico las deposiciones del animal. Será todo maravilloso, una ciudad que brillará como Faro de Occidente, recuperará el esplendor de antaño, volverá a ser Emporio del Orbe. Si los gaditanos antes éramos unos guarros, ahora somos gente limpia y educada. Somos tan limpios que hasta echamos lejía a la calle, no para molestar a las agrupaciones callejeras, sino para limpiar los restos que dejan en la ciudad todos los guarros que nos visitan, que son los que ensucian. Vamos a más, imparables, un nuevo siglo de oro aparece ante nosotros.