Repaso a la actualidad

La liga profesional de Futbol ha vuelto ha vuelto a ratificar que Cala, el jugador del Cádiz, C.F., no insultó al jugador del Valencia, Diakhaly, en el partido que ambos clubes disputaron en el estadio Carranza. En un encuentro sin público, por causa de la pandemia, parece evidente que hubiere sido oído con claridad, o al menos perceptible, el insulto del que se le acusa, pero es que además, se han usado medios técnicos avanzados e imágenes, vistas una y otra vez, que demuestran la inexistencia del insulto y, especialmente, de la lectura de los labios del jugador, con 14 cámaras y 7 micrófonos instalados en un estadio prácticamente desierto. Ahora toca decidir qué hará el Cádiz y el jugador, a la vista de la acusación de un insulto racista, que no ha sido no probada. Me parece que no puede quedar impune, como aviso a navegantes, porque supondría convertir los estadios en un escenario de teatro, donde se ganan los puntos de los partidos con acusaciones no probadas

Antes de que pierda actualidad quiero comentar otra noticia, de la que me alegro, como es la de que el jerezano Bruno García, concejal del Ayuntamiento de Cádiz y parlamentario andaluz, será, previsiblemente, el nuevo presidente provincial del Partido Popular, después del oportuno congreso, previsto para el próximo mes de Mayo. Melchor Mateo, dando la noticia, la ha titulado "el rostro amable del PP" y tiene toda la razón porque, sin servilismo ni exageraciones amistosas, no añade crispación a la política, lo que es de agradecer. En una ocasión le dediqué, un comentario, en un artículo, en el que decía que no sería la primera vez, que el alcalde de Cádiz no fuera gaditano, nacido en el casco urbano o en las puertas de Tierra El tiene preparación de sobra y un andalucismo moderno. Ha sustituido en el Parlamento andaluz a Ana Mestre, que tuvo que renunciar al acta por la incompatibilidad decretada por su partido para los que ostentan cargos públicos. También ella es, por cierto, otro "rostro amable del P.P.", con eficacia demostrada. Bruno lleva en política 12 años, compatibilizándola con sus ocupaciones profesionales. Ahora, será presidente provincial del PP en Cádiz y le deseo lo mejor. Es un cargo ingrato, porque a los políticos inquietos es difícil pastorearlos, y bien lo sé, porque fui también presidente provincial durante ocho años. Estoy seguro, que desempeñará su labor con eficacia y amabilidad. Buena suerte.