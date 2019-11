Un exceso de coherencia conduce al fanatismo y un exceso de pragmatismo al cinismo. El alcalde ha sabido combinar el postureo político con el sentido común. Utilizó la bandera de la plaza de Sevilla para mandar mensajes mientras le daba la medalla de la ciudad a la Virgen del Rosario, ponía en las Casas Consistoriales la pancarta de la Europa Sin Fronteras mientras salía en la penitencia del Nazareno. Supo no morir de coherencia como les pasó a algunos de sus correligionarios de Podemos. Una de las pamplinas más grandes fruto de la ideologización fue la remunicipalización de los servicios de playa. No había la menor demanda ciudadana al respecto, ningún colectivo lo pidió más allá de los militantes de los partidos que apoyaban al Equipo de Gobierno. La mayoría de la población permanecía indiferente, solo querían unos buenos servicios de playa, financiados por el propio Ayuntamiento. Nadie se paró a pensar si era mejor que dependieran de una empresa pública, que lo hicieran funcionarios o que fuera una empresa contratada para tal fin por el Ayuntamiento. Solo en las mentes retorcidas de algún conmilitón se cocía a fuego lento estatalizar todos los servicios públicos municipales. Ahora, al calor de la sentencia judicial favorable, vuelven los tambores de guerra de la remunicipalización entre los bravos guerreros de Adelante Cádiz, sin que un solo vecino de la ciudad lo haya pedido. Dudo que se atrevan con la empresa de autobuses y con la recogida de basuras porque entre uno y otro podrían ser más de 500 trabajadores a los que sería menester pagar cada mes hubiera o no liquidez en el erario. Por si fuera poco los empleados que llevan a cabo estos servicios pedirían, como es lógico, su equiparación con otros empleados municipales. Total, un desbarajuste. Pueden amagar en el círculo de Podemos San José esquina a Sagasta o en la asamblea de Ganar Cádiz junto al mercado. Lo puede decir el PCE en la calle Sagasta o quien quiera pero ponerse ahora a remunicipalizar servicios después del lío que fue aquello de las playas no lo ejecutaría ni el más descerebrado de los gobernantes, por muy radical que sea, por mucho que se le hayan atragantado las lecturas Toni Negri, Laclau, Ernest Mandel, Chomsky o cualquier otro gurú . Puestos a remunicipalizar podrían rescatar para el servicio público la nominación de los Reyes Magos, ahora cedido a la asociación correspondiente, y así poner a Paquito del Mentidero o a quien le parezca al alcalde y sus concejales.