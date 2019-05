El difunto Pedro Geraldía me presentó a Paco Piniella hará 22 años. Paco era un profesor de Náutica afiliado a CCOO con inquietudes políticas. Nueva Izquierda era una corriente de Izquierda Unida que acababa de ser expulsada de esta organización (por el mismo motivo por el cual ahora tiene Pablo Iglesias los nudillos pelados) y Paco se afilió. Al poco desaparició NI , Piniella y algunos otros entraron en el PSOE en cuyas listas fue elegido concejal , donde no fue capzaz de brillar en la medida que se esperaba. De inmediato se alineó con los sectores críticos de la agrupación local. Se dijo de él que iba a ser director general de la Marina Mercante en 2004 con el triunfo de Rodríguez Zapatero, fue candidato a la presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz , cargo para el que fue nombrado José Luis Blanco, con mayor trayectoria en el partido, que no en el sector.Poco después Paco dejó la militancia política y se dedicó en cuerpo y alma a la docencia. Tuvo un blog de viajes donde contaba los lugares del mundo que había visitado, afición muy de agradecer porque ofrece una visión cosmopolita del mundo. No sé si podré seguir llamándole Pini, ahora que es Excelentísimo Rector Magnífico, tampoco le voy a llamar Magni, no suena igual.

Eduardo González Mazo ha sido un excelente rector para la ciudad de Cádiz. Su gestión brilla más todavía por el hecho de haber sustituido al peor rector en la breve historia de la UCA, Diego Sales. Eduardo ha sabido impulsar el campus de Cádiz, abandonado con respecto a los proyectos e inversiones que habían visto el resto. González Mazo promovió el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel, la rehabilitación del Colegio Mayor, el centro de transferencias del Olivillo, el acuerdo patrimonial con el Ayuntamiento que posibilita el traslado del Rectorado al edificio Reina Sofía y la obra del Teatro de Verano como escenario cultural y paraninfo de la Universidad. Espero que Paco sea capaz de acabar la obra iniciada por Eduardo, lo que no va en menoscabo de otros problemas de la UCA y de otros campus. Me parece una locura que en la misma provincia haya varios centros de magisterio, de relaciones laborales y de Derecho, lo mismo que no tiene ni pies ni cabeza la existencia de cuatro campus, todo ello en detrimento de la propia labor docente e investigadora. Espero que conozcamos a los responsables de las famosas tarjetas Black , que no vuelvan a ocurrir casos así o como el investigador que se construyó un chalet con dinero público.