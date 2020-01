EL PATÍN, 'PA' LA CALLE

En ningún caso se puede circular en patinete dentro de los edificios". ¿Hacía falta advertir de esta obviedad? Pues parece que sí, que hacía falta. El Servicio de Prevención de la Universidad de Cádiz ha enviado un correo electrónico a todos los universitarios de la UCA para que dejen los patines para circular por la calle. Ya no se meten en si lo hacen por las aceras, como aún hacen muchos canis sobre dos ruedas, o lo hacen por el carril bici como manda el alcalde. Lo que piden es que los alumnos de la UCA no circulen en patín por los pasillos de las universidades. Suena a coña pero cierto es cuando se ha lanzado esta advertencia. Se habla de movilidad y de sostenibilidad pero antes sería mejor una buena dosis de educación y de civismo. Mientras falten estos elementos conciliadores no será posible que esto funcione. Y, ojo, la UCA no prohibe, parece que no se atreve sino que pide la colaboración. Vaya pasada.