Memoria del catamarán

Haciendo cuentas, compruebo que la mitad de mi existencia he vivido en Cádiz y la otra mitad, en El Puerto de Santa María. Merecí por tanto, las críticas de que fui uno de los muchos gaditanos que se fueron a vivir a El Puerto de Santa María. No he usado la excusa para mi desplazamiento, de lo numerosa de mi familia y ni siquiera que Cádiz y El Puerto, se pueden contemplar, la una a la otra, con solo tus ojos y no solo eso, sino que por vía marítima solo se necesitan unos veinte minutos para desplazarse de una a la otra. Y es el catamarán el que más ha contribuido a la cercanía de ambas ciudades. Le precedió en antigüedad el vapor del Puerto, que ya aparece en la Tia Norica y en coplas antiguas del Carnaval, pero en eficacia, por su rapidez en la ruta marítima y, por su frecuencia en el servicio, fue el catamarán el que ganó de mano. Del catamarán he sido cliente muchos años, para ir y volver del trabajo, cuando, residiendo en El Puerto aún continuaba en la Abogacía del Estado. Esto fue durante 16 años, porque apuré la vida activa hasta el máximo legal. Luego, mis visitas a la capital se han ido reduciendo a los días de Semana Santa, Corpus, además de un día de gracias, negociado y concedido por mi mujer, después de alegar pretextos, cada vez menos consistentes, como ir al banco, a algún papeleo o reunirme a almorzar con mis amigos, aunque no oculté, que esto último era mi objetivo principal.

Leo en el Diario, que el servicio de catamaranes ha cambiado de concesionario. Será ahora la empresa "Damas" la que preste el servicio y nos cuenta las mejoras que introducirá, todas muy interesantes. Bienvenido sea el nuevo concesionario, pero permítanme que les diga, copiándolo del humorista Mota : "no te digo que lo mejores, (el servicio): iguálamelo", porque el anterior concesionario prestó un servicio público difícil de superar.

Esta es la buena noticia que trae el Diario, pero la mala es que el Ayuntamiento prohibirá el tráfico rodado en la Plaza del Mentidero y en Avenida 4 de diciembre (Canalejas). Por lo visto a los de Tráfico no les ha parecido bastante el descomunal atasco que se produjo en Cádiz, cuando el último miércoles de agosto cerraron al tráfico la calle Veedor. ¿Habrán tenido en cuenta que esas calles, en las que se prohibirá el tráfico rodado son el acceso a centros públicos, tan importantes como son la Diputación Provincial, la Hacienda del Estado o la Junta de Obras del Puerto, entre otros? ¿Cómo el ciudadano llegará hasta ellos, además de andando?