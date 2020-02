Mangas y capirotes

De las Tres Cés del Cádiz profundo, solo el cadismo es transversal, signifique eso lo que signifique, como diría Blanca Flores. Es la única afición que te permite en otros ámbitos cualquier opinión sin ser incoherente. Se pude ser cadista de derechas y de izquierdas, ateo y creyente. Incluso se puede usar la foto que le sacó Alberto Korda al Ché sin que los portadores de tal imagen sepan que Ernesto Guevara fue uno de los más insignes asesinos de la revolución cubana, lo que ya es decir. Senso contrario, si eres capilla tienes constreñido tu ámbito de actuación en otras materias si quieres tener un poco de coherencia. Si sales en Semana Santa debes creer en El Hombre del Espacio y toda la doctrina de la Iglesia a la que te dedicas bajo un paso o un capirote. Puedes ser pecador, por supuesto, pero no puedes ser ateo y portar una imagen que represente alguna escena de la pasión y muerte de aquel en el que, en teoría, crees. Digo esto a cuenta de Aquí estamos de paso. Me parece un tipo muy divertido, con una puesta en escena de impacto. Comprendo que pueda incomodar a los más fanáticos, aunque no entiendo el revuelo organizado. Al fin y al cabo el carnaval debe ser iconoclasta, por definición. Lo que no soy capaz de entender es que el Cascana, el supuesto irreverente, fuera cargador en la cuadrilla de la Borriquita, aunque de manera preventiva se dio de baja hace poco. Eso se llama empanada mental. Martínez Ares, que el año que cantó el famoso pasodoble de Los miserables contra el santo padre (perdón por las minúsculas) nos enteramos que cargaba en el Nazareno porque le echaron de la cofradía (ese año dicen que se fue a cargar a la Vera Cruz), quizás por eso se ha solidarizado con el Cascana en La chusma selecta. En ese aspecto Javi Batasuna les gana a todos: escribió y compuso Los tontos de capirote sin necesidad de irse ni de que nadie le echase de cofradía alguna porque ni él ni ninguno de los hermanos Osuna o de los componentes cometían la grave incoherencia de cantar contra la Semana Santa y ser de una confradía. Eso sí, los más trogloditas de las cofradías quisieron hacerle un boicot , ante lo que el presidente de los autores se negó a mostrar su solidaridad, dicho sea de paso, que haga memoria Sendero Luminoso. Parte de Los tontos salieron del Falla en un furgón de la Policía Local mientras que el Cascana solo ha sufrido una nota de prensa del Consejo de Hermandades y dejar de cargar la Borriquita, algo que debe ser muy doloroso, supongo.