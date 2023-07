La novena del Carmen de Cádiz comenzó el 7 de julio, el mismo día que los sanfermines y la campaña de las elecciones generales. Con los sanfermines coincide siempre, pues la festividad del santo patrono de Navarra se celebra en ese día 7 de julio. Con la campaña de unas elecciones generales no ha coincidido nunca, que sepamos. Se supone que es un fenómeno excepcional, pues no parece de recibo que vuelvan a convocar unas elecciones cuando más fastidian. Aunque nunca se sabe. Este año han convocado dos elecciones muy marianas: las municipales en el fin de semana del Rocío y las generales el 23 de julio, que es el día después del cierre de los cultos del Carmen de Cádiz.

Unos cultos que están coincidiendo de lleno con la susodicha campaña, ya que la novena, que comenzó el día 7, se prolongará hasta mañana. Jamás habíamos visto un cara a cara, como el de Sánchez y Feijóo, después de una homilía en el Carmen. La procesión saldrá el próximo domingo, día 16. El besamanos tendrá lugar los días 20 y 21, cuando termina la campaña. La función conmemorativa del XVII aniversario de la coronación de la Virgen del Carmen se celebrará el sábado 22, jornada de reflexión. Y, al día siguiente, domingo 23, a votar.

Aparte de esa rareza, hay que celebrar la normalidad en el Carmen de Cádiz. Se publicó en el Diario que el templo del Carmen abrirá durante todos los días de julio, para que los fieles puedan acudir. Esa noticia (buena noticia) me recuerda la del perro y el hombre. La noticia no sería que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. La noticia (mala noticia) sería que el Carmen estuviera cerrado en julio; porque, desde que tenemos uso de razón, lo normal es que esté abierto.

Y ahora entro en la eterna cuestión carmelitana: ¿por qué la mayoría de los devotos de la Virgen del Carmen sólo acuden masivamente en julio? ¿Es que acaso la Virgen no se encuentra en el templo de la Alameda durante los once restantes meses del año? Esa costumbre ha aumentado en los últimos años, al permanecer el templo cerrado más días. Es atendido desde el convento de los carmelitas de San Fernando. No debe servir de excusa. Entre San Fernando y Cádiz no hay tanta distancia como entre Pekín y Nueva York. Es bonito y entrañable que llegue julio y vuelvan los devotos. Aunque sería primordial recuperar la devoción del Carmen durante todo el año, con elecciones o sin elecciones, con calor o con frío, con más frailes o con menos. El amor a la Virgen no puede depender del mes que marca el calendario.