El ministro Óscar Puente va a dejar a Cádiz sin un puente. En concreto, sin el puente Carranza. Vaya por delante que la obra es imprescindible. Basta con pasear por debajo del puente, en un barco, para que se te pongan los vellitos de punta. En Génova (Italia) se derrumbó el puente Morandi, que estaría en cochambroso estado, mejorando lo presente. El puente Carranza sigue abierto al tráfico, pero da vergüenza de verlo. Por cierto, todavía no se ha explicado bien por qué una ley de Memoria obliga a cambiar el apellido Carranza en el estadio y lo mantienen en el puente. Alguien ha mentido. Pero lo que importa ahora es el puente que nos va a cerrar el Ministerio de Óscar Puente. Obras necesarias, aunque en fechas pésimas, por el retraso. Van a ser perjudiciales para Cádiz.

El puente se cierra el domingo 17, el día que Fernando Díaz pronunciará el Pregón de la Semana Santa gaditana. Es una coincidencia. La fecha es mala a reventar para cerrar un puente. Recordemos que Cádiz sólo tiene tres accesos por carretera: la autovía de San Fernando, cuyo origen se atribuye a los romanos; el puente José León de Carranza, construido hace más de medio siglo por iniciativa del mencionado alcalde, y liberado del peaje por el alcalde Carlos Díaz en 1982; y el puente nuevo o de la Constitución de 1812, que fue impulsado sí o sí por la alcaldesa Teófila Martínez a principios del siglo XXI, aunque se inauguró con el alcalde Kichi en 2015. Al eliminarse un acceso, sólo restan dos.

Los dos que quedarán van a soportar un desvío del tráfico en unas fechas consideradas de temporada alta para el turismo, que coinciden con la Semana Santa, el Gran Premio de las motos en Jerez y el verano hasta julio. Como en Cádiz es rarísimo que una obra se termine en la fecha prevista (y a esta le han dado cuatro meses de plazo), tenemos muchas papeletas para que el puente Carranza esté cerrado en agosto, coincidiendo con las fechas grandes del verano, y con el Trofeo Carranza, al que tampoco le han cambiado el nombre.

¿Y no era mejor hacer las obras entre septiembre y diciembre, que es la temporada baja de Cádiz? Las debieron hacer el año pasado. Pero el puente ya no está para muchos trotes. Dicen que van a poner una “potente señalización” de las obras, para “impedir la caída de vehículos al mar una vez que se encuentre desmantelado el vano 30”. No tomaremos el nombre del puente en vano. Por si acaso.

Ahora se van a enterar los de la generación Z, y los que viven en Astilleros y en la barriada de la Paz, de cómo era Cádiz con un solo puente.