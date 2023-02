Los actores de doblaje reclaman desde hace tiempo la creación de un Goya que reconozca el mérito artístico de su trabajo. Tienen razón. "En la gala de los Goya sólo se nos nombra cuando nos morimos, en el vídeo que dedican a las personas relacionadas con el cine que se han muerto ese año", ha dicho el gran actor de doblaje Jordi Brau.

El doblaje tiene amigos y enemigos. Los primeros son más, pero los segundos mandan más. Hay quien le reprocha ser una creación franquista. Mentira. "Hay que acabar con la idea de que el doblaje fue una imposición o una invención del franquismo -aclara el extraordinario actor de doblaje y autor de Historia del doblaje español Javier Dotú-. El doblaje comienza en España en 1931 con la convocatoria de una nueva profesión y un casting al que acudió gente desde París. Y el que dirigió los ensayos para hacer ese primer doblaje no fue otro, sino el mismísimo Luis Buñuel". Hay quien le acusa de mutilar la interpretación al sustituir la voz original de un actor. En parte, solo en parte, es cierto. Pero también lo es que se superponen dos creaciones: la gestual del actor original y la del doblador que, a veces (no se escandalice nadie), supera al actor doblado por grande que este sea. Me basta un ejemplo entre muchos: el Yevgraf del gran José María Angelat en Doctor Zhivago supera al mismísimo Alec Guiness original, que ya es decir. Y hay también quien piensa que la Academia Española de Cine no puede premiar a quienes, doblando, dan más facilidades a la competencia extranjera, sobre todo a la estadounidense. Falso. En Portugal no se subtitula y las películas más taquilleras son siempre americanas: el público ve lo que quiere ver.

Aprendamos de los italianos, que dedican un festival, Voci nell' Ombra, al doblaje y otorgan uno de los Nastri d' Argento al mejor doblaje. No lo hacen los David di Donatello, equivalentes a nuestros Goya (¿por qué les dará por poner nombres de escultores y pintores a los premios de cine?), pero no sin protestas: en la ceremonia de 2021 el gran actor de voz Roberto Pedicini intervino ingeniosamente -se le oía sin verle- pidiendo que se creara.

Nosotros tenemos los premios Actúa, que han incluido a los actores de doblaje, y los premios Nacionales de Doblaje que desde 2017 se entregan en Oviedo. Pero ya es hora de que los Goya incluyan a los actores de doblaje o, por decirlo mejor, a los actores de voz.