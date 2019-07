Hay seres humanos obsesionados con el paso del tiempo. Viven pensando cómo serán de viejos. Palabra asquerosa esta. Viejo. Puaj. Conozco a gente de 80 años mucho más viva que cuarentones. Gente que ríe, que es feliz con una película del oeste y un paseo por la playa, que no necesita pareja porque perdió al amor de su vida en el camino y sabe cuidarse de sí misma, gente que ama con toda la extensión de la palabra, porque ama con generosidad y sin esperar nada a cambio. Ahora que está de moda una aplicación para móvil que nos devuelve la imagen que tendremos dentro de décadas me parece aterrador que seamos capaces de compartir hasta algo tan íntimo. Nuestras fotos, nuestros recuerdos, todo como si fuera un juego. No sé si llegaré a viejo (puaj), pero desde luego me encantaría hacerlo con dignidad y alegría. Como dijo Picasso. "Cuando se es joven, se es joven para toda la vida".