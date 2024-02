Primer domingo del Carnaval de Cádiz 2024: Y se abrió el cielo de las coplas

El primer domingo de Carnaval arrancó tarde. No era para menos. La mañana estaba metida en agua y nada hacía pensar en que las coplas fueran a desafiar al mal tiempo. Pero no fue así, afortunadamente.o la chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos' y 'Los Plácidos Domingos' ante decenas de personas cobijadas bajo paraguas. Lejos, en los soportales de la Casa Consistorial, vulgo Ayuntamiento de Cádiz, repartía sus coplas la chirigota de los Chaves 'Este año lo despedimos'.