Carnaval de Cádiz 2023: Quiñones regala la mejor de las noticias en su pregón

Si el Carnaval de Cádiz es periodismo cantado, Joaquín Quiñones es su redactor jefe. Un coplero con alma de plumilla que ha cargado durante su carrera con el sambenito de autor fúnebre únicamente por contar con sus letras algunos de los sucesos trágicos que han golpeado a esta tierra. Quiñones, que ha pregonado nuestro Carnaval montando la redacción de un diario en el tablao de San Antonio, ha sentido toda la vida la necesidad de hablar de esas cosas que ocurren y que, no por obviarlas, van a desaparecer. Mitad coplero, mitad redactor de sucesos, entendió bien pronto que hay noticias que nadie quisiera dar, pero que, si suceden, hay que contar.

“Buenas noches Cádiz… De nuevo aquí. Nunca me fui, y aquí estoy como estuve tantas veces ofreciéndote mis coplas”. Así arrancó el pregonero su proclama ante una plaza abarrotada. Sobre el escenario, la redacción de un periódico, de ‘La pensadora gaditana’, aquel semanario dirigido por la periodista Beatriz Cienfuegos y que, con su marcado acento liberal, dio luz verde al periodismo moderno en la cuna de la libertad de expresión.

Quiñones bautizó con el nombre de la publicación su comparsa de 2009, y para su pregón llegó ataviado como redactor jefe, tomando prestado el papel que en la agrupación desempeñara Faly Mosquera, su célebre director. Fueron precisamente los sones de la presentación de esta agrupación, entonados por la Orquesta Caballati, los primeros que resonaron en esa especie de Plaza Mayor a la gaditana que es San Antonio. “Hoy con la misma ilusión, a traerte este pregón, llega este humilde coplero, llega este loco juglar con aires de romancero. A decirte los te quiero, y en lugar de un cartelón viene por mor del progreso, con toda una redacción”, continuó Quiñones, realizando toda una declaración de intenciones de lo que el público iba a encontrarse.

Tras algunos tiritos a “plumillas, gacetilleros, profanos y aventureros, oportunistas que han escrito por doquier más pensando en el dinero que en servir al pueblo llano”, Quiñones presentó a Miriam Peralta, que representó en la función a Cienfuegos. Un cañón iluminó a la presentadora de Onda Cádiz, que fue la encargada de empezar con la confección del periódico, en el que no podía faltar el editorial, dedicado amorosamente por el pregonero a su barrio del Mentidero, a esa calle Bendición de Dios, tan cerquita de donde nos encontrábamos donde de niño soñó con hacerse coplero.

Quiñones ha cantado recurrentemente a su barrio. Algunos pasodobles son especialmente recordados, como el hermosísimo de ‘Clásicos de la música’, interpretado anoche en San Antonio por una de las dos antologías que formaron parte del pregón. Otro, que no podía faltar, pertenecía a ‘Dioses del Olimpo’, el primer triunfo de Joaquín en el Falla, en ese lejano 1982, cuando, con la música de Aurelio del Real, Quiñones se explayó en un pasodoble a su casa vecino, interpretado este sábado carnavalesco por Amanda Real y Sergio Carrillo. Y recordó a Gitanilla del Carmelo, “bordando versos punteros”, los ecos del Beni cantando en la esquina del Ripert, copleros como Barroso el Astro y el Quini, Silva, Chatín y el Purri, o los hermanos Alcántara Pedemonte, “tres voces de caramelo, el Carli sonando a gloria con música de Bustelo”. Y se sintió afortunado “por corretear al lado del coliseo de las coplas”.

Tampoco faltaron en el pregón alusiones a comparsas míticas del autor, como ‘Hombres azules’, uno de sus mayores cajonazos (y mira que los ha tenido), con aquellos pasodobles tan inolvidables como el dedicado a la muerte de Paquirri.

El coro de Julio Pardo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. Recibido por una atronadora salva de aplausos, interpretó la célebre presentación de la comparsa ‘Noche de Falla’, una de las pioneras en montar en el Concurso una escenografía acorde al tipo.

El redactor jefe Quiñones no olvidó a maestros, algunos de la chirigota, como Fletilla, a quien ya dedicó un pasodoble en ‘Pulchinelas’, otros de las letras, como Bartolomé Llompart, “el primero en acuñar que la mejor hemeroteca de Cádiz está escrita en sus coplas. Un periodismo cantado donde se plasma la alegría y las miserias humanas…”. Porque Cádiz canta al amor, a la tierra, a la vida, a la felicidad y la tragedia. Y Quiñones, que ha escrito hasta nanas, como en ‘Barrilete’, le cedió el protagonismo a Fernando Pérez, de pregonero del Carnaval a pregonero de la Semana Santa, para que el periodista de Canal Sur recitara, en un audio enviado para la ocasión, esa pieza del repertorio de su recordada comparsa.

La modalidad de chirigotas no podía faltar en un pregón de Carnaval y llegó de la mano de ‘Los viñanos’, de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Carlitos Pérez. Interpretaron el pasodoble de la chirigota ‘Los locutores de radio’ y el pasodoble a la defensa de la modalidad que ya cantaran en la final. Sirvió de preludio a otra crítica mordaz del redactor jefe. “Una buena chirigota no es una murga canalla, es la que siempre escuché en las entrañas del Falla (...). No quiero súper montajes, quiero atrezos más sencillos que en la copla y en la ropa es donde destaca el brillo”, dijo.

A continuación apareció en escena el cuarteto del Gago y tras ello Quiñones lanzó su puya al Congreso de la Lengua y su celebración en Cádiz. “Que duda cabe que es de agradecer, pero también no nos cabe duda que un pueblo que anualmente escribe más de 3.000 coplas tiene merecidamente ganada esta deferencia”. Gago y sus gladiadores dedicaron al pregonero la cuarteta de su tema libre en la que es el gran protagonista. Muchas risas.

Y tuvo palabras para otros grandes copleros, para Paco Alba y Villegas, para Pedro Romero, Martín, Bustelo o Ripoll, comparsistas de tronío con los que Joaquín creció y compitió, con los que perdió y a los que derrotó.

Se congratuló Quiñones en su proclama de la próxima apertura del Museo del Carnaval, que considera será una forma más de perpetuar “el valor de lo escrito por tantos autores y de lo cantado por tantos intérpretes”.

Momento emotivo también con los sones del pasodoble de ‘Suspiros de Cai’, otro primer premio del autor de Bendición de Dios, con esa letra a La Sirena, uno de los más cantados de su trayectoria por los gaditanos y un grupo inolvidable.

Diario de Cádiz, presente

Y como Quiñones estaba en medio de una redacción, no pudo olvidarse del periódico centenario, del Diario de Cádiz, ni de Don Carnal y Doña Cuaresma, nuestra anónima articulista que cada día, desde hace 30 años, pone el contrapunto en las páginas del Diario del Carnaval. Dos periodistas de esta casa, Tamara García y José Manuel Sánchez Reyes, representaron a los dos personajes en esta ocasión y, como unos Pimpinelas de Cadi, Cadi, tuvieron en directo una de sus milenarias trifulcas hasta acabar reconciliados porque, en el fondo, muy en el fondo, los dos han mamado Cádiz.

Otro punto álgido llegó con la interpretación del que es, posiblemente, el pasodoble más famoso de Quiñones, el dedicado a la muerte del bombero que arranca con ese inolvidable ‘Lucía un sol primaveral’ de la comparsa ‘Charrúas’, primer premio en 1995. El tema fue interpretado con su sello personal por los cantantes gaditanos Kiko y Sara.

Tras la irrupción de los Cantores de Híspalis para entonar el pasodoble Ley de vida de la comparsa ‘El circo’, y declarar que “hoy cumplimos un sueño”, quiso tener el pregonero un recuerdo para algunos de los hombres que han puesto música a sus pasodobles, como Aurelio del Real, Pepito Martínez, José Luis Bustelo o El Noly. Músicas inolvidables que mecieron la poesía quiñonesca. Precisamente una proyección de El Noly, acunando esa maravilla que es el pasodoble de ‘Los vikingos’ fue otro de los momentos más emotivos del pregón.

No olvidó el redactor jefe su mensaje a los periodistas, desde Fernando Fernández, insigne redactor del Diario de Cádiz que, como él, contó con su estilo particular los sucesos de la ciudad, “hasta el último becario que haya empezado hoy su labor. A todos les pidió, además de profesionalidad, “altura de miras, seriedad y mucha honestidad”.

José Juan Ramos, periodista de la cadena Cope, fue el encargado de echar el cierre a la edición, antes de que sonara la presentación de la comparsa ‘La caldera’.

Y para acabar, el redactor jefe Joaquín Quiñones mandó cesar las linotipias, apagó la rotativa, vigiló que los diarios salieran a la calle y declaró “inaugurado este Carnaval de Cádiz”. Una gran noticia.