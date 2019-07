Estimado Albert

La última vez que nos vimos fue en Sevilla, salías del restaurante en el que yo entraba. Nos dimos la mano pero estoy seguro de que no recordabas la noche en la que el protocolo o el azar nos sentó juntos en Cádiz. No sé si yerro pero conservas ese no sé qué desconfiado, huidizo, en cierto modo altivo. La prudencia en la política tiene esto, desde siempre. Porque la traición duele más. Tu alter ego gaditano es Rafael Román. Desconfiado hasta el tuétano, incluso de los que lo apreciamos. Es así. Pese a todo te pongo estas palabras por si te llegan y tienes tiempo de dedicarle unos minutos. De verdad que no estoy a sueldo del IBEX ni me ha dicho nada Pedro Sánchez, Rafael Román, María Jesús Castro ni ningún conspicuo pedrista. Es que no paro de oír hablar a gente de muy diverso plumaje sobre la conveniencia de que tu partido llegue a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad con los socialistas. Tanto, que lo he considerado yo. Sobre todo para cerciorarme de las verdaderas intenciones que guarda Pedro Sánchez. Que no das oportunidad de que se hagan públicas. Es como si lo que te gustara de verdad es echar en brazos de Iglesias-Montero el gobierno de España y los cuatro años de legislatura. Digo de estos y de todos los otros, separatistas y populistas varios, batasunos, etc. ¿El gurú de guardia te lo ha aconsejado y convencido? El que la lleva, la entiende, no cabe duda. Pero que sepas que soy uno de los -quiero pensar- muchísimos a los que les gustaría saber que clase de "cooperación" te ofrece Pedro Sánchez. ¿O la cooperación es para Iglesias-Montero y a ti te ofrece una coalición con todos los avíos, digo ministros, Consejo de Ministros, y los temas de Estado, además de los no indultos, el 155 si es necesario, y la enérgica política anti nacionalista que habrías realizado tú si las urnas te hubieran hecho presidente del gobierno a ti? Te confieso que me encantaría saber esa negociación a la que no quieres ni entrar a saludar. ¿Y eso por qué? Es la cuestión. Porque se trata de que ni hablar quieres, ni sentarte casi. Dijiste en la campaña que no y ese no es como una empalizada infranqueable. Pues nada, no serás responsable de lo que no hagas pero sí tendrías algo que ver con lo que pueda ocurrir, digo una nueva convocatoria electoral o el gobierno ese que no quiere (parece ser) Pedro Sánchez y, mucho menos, el PSOE. Ya te digo, si tienes tiempo y te parece, échale una miraíta a estas palabras… Saludo cordial.