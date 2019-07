Don dinero

El dinero es una cosa muy seria. Nada más que hay que recordar los billetes españoles de los tiempos de la peseta, echar la memoria apenas veinte años atrás: ni Falla, ni Rosalía de Castro, ni Colón, ni Bécquer, ni Celestino Mutis... ninguno sonreía en la imagen que estampaba el Banco de España en su papel moneda. Ni siquiera el entonces príncipe Felipe, sabiendo que tenía su futuro resuelto, esbozaba sonrisa alguna en aquellos efímeros billetes de 10.000 pesetas, tan escasos entonces como hoy los de 100 euros. Está claro que en el dinero, al menos en su impresión, no está la felicidad. Y como cosa seria que es, el dinero, sobre todo el público, el de todos, tiene que estar acompañado de una escrupulosa voluntad de gastarlo conveniente y prioritariamente. No sólo hay que controlar su uso, sino que el gestor debe saber que el dinero no es suyo y que a la hora de contar billetitos propios no hay que hacerlo alegremente.