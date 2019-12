Chupópteros

Cada cierto tiempo nos dicen que no debemos comer algo que pasado el tiempo nos cuentan que es saludable porque tiene Omega 3 o cualquier cosa así. Pasó con el pescado azul, con los frutos secos o con el café, por decir tres cosas. Hace unos días desaconsejaron el consumo periódico de atún y pez espada porque tenían metales pasados. Ahora las cabezas de las gambas tienen cadmio. Como cantaron Los Cubatas " por eso hay veces de verdad que yo no entiendo, a esa gente estúpida maldita sea su estampa, que dicen sin corazón y sin sentimiento, que no le gustan las gambas". Esto de chupar cabezas , qué duda cabe, es un gran tema para cuplés de carnaval, no hace falta ser más explícito. El asunto será que los que lo escriban lo hagan con ingenio en lugar de repetir como papagayos la tontería esa de "eterno Capitán Veneno" , por decir una de las simplezas en boga a la altura de poner dos gorros de un disfraz en un atril durante el sorteo del Concurso de Agrupaciones (por cierto: jamás se pusieron gorros del Masa o del Peña, y este año nadie ha recordado a Pepón: siempre ha habido clases) y del homenaje que se prepara a estos dos autores en la Final, olvidando a todos los demás fallecidos a lo largo del último año. Es el arrastre del populismo, no se trata de hacer justicia sino de quedar bien con la plebe. Si La Sexta diera la Final la mayoría de los españoles no entenderán nada, que la audiencia de Canal Sur ya está acostumbrada.

El caso es que ahora va a dar grima comer gambas, a lo que cabría decir "dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo". ¿Qué va a pasar con Cortemar o Ángel González? ¿Y esa gente que solo comen gambas una vez al año gracias al buen uso de la paga extraordinaria? ¿Las cigalas y los langostinos también están afectados por un ataque de cadmio? ¿Da igual si son de Huelva, de Marruecos o criados en algún estero? ¿Es lo mismo si son del número 1 o del 11, por decir algo? ¿Qué opinará Rodolfo Langostino: "yevame a casa". La Marea está cerrada, Baro tendrá que cambiar de sitio y "La mar de gambas" ha cerrado en Plocia después de estar abierto solo un año. Igual el sector en Cádiz veía venir la crisis que ríanse ustedes de las Vacas Locas, la peste porcina, la gripe aviar, la fiebre aftosa y demás calamidades de la humanidad. Tenemos un estado benefactor que se preocupa por lo que comemos, que nos aconseja que no comamos chicharrones de Paterna por muy buenos y muy sanos que sean. Por si acaso no le presten ustedes mucha atención a la Consejería de Salud de la Junta que falla más que una escopeta de feria .Como dijo Maradona "sigan chupando".