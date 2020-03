COVID-19 y procesiones

En Diario de Cádiz se publicaba hace un par de días, una foto de la calle Cobos en la que se apreciaba una cola de, por lo menos, tres en fondo de personas, que guardaban turno para acceder a la sede del Consejo Local de Hermandades y retirar sus abonos, para presenciar las procesiones de la Semana Santa. Entonces, no había seguridad que no fueran suspendidas, como medida de protección contra la difusión del coronavirus, e incluso, la mayor probabilidad era que lo fueran. Por eso, llama la atención que nada más abrirse el plazo para la reserva, se forme una cola numerosa. Al hacer su reserva, habrán abonado el importe íntegro, porque los pagos no se aplazan hasta conocer la decisión de las autoridades. Solo tendrán derecho a la devolución del importe satisfecho. Me parece esto una buena demostración de la afición de los gaditanos a su Semana Santa procesional. No es la mejor, ni la más visitada de las Semanas Santas españolas, pero al gaditano de ley la aprecia y la quiere.

En el mismo día en que se publicó la foto del Diario, oigo en la tertulia de Carlos Herrera a unos sevillanos, que hablan de los "frikis" de las cofradías, no en el sentido de personas extravagantes o raras, sino a los que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a ciertas aficiones. Hablan, como ejemplo, de aquellos que no quieren perderse la "mudá" del "paso", desde el almacén en que se guarda hasta la iglesia o a los que organizan un debate y discusión sobre los distintos inciensos y cuál es el que mejor se acomoda en su olor, a la idiosincrasia de la cofradía.

Como en Cádiz, en Sevilla y en muchos lugares de España, la conmemoración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor, mediante procesiones es una de las grandes aficiones, que derivan de una parte de su espectacularidad y de otra, a la devoción que se profesa a los titulares, en sus distintas advocaciones. Rara es la Semana Santa en la que en uno o varios días, no se suspenda una salida. Con eso ya se cuenta. Lo que hasta el momento no ha ocurrido, hasta lo que llega mi memoria, es que en ningún día, de Domingo de Ramos hasta Sábado Santo, no salga ninguna procesión. Me temo que esto ocurrirá este año, después del anuncio de Ramón Velázquez de que Afligidos no saldrá. Difícilmente el Consejo de Hermandades podrá tomar otra decisión para el resto de las cofradías. No solo por la autoridad moral de Ramón en el mundo cofrade, sino que nadie en su sano juicio se aventuraría, cuando las consecuencias pueden significar contagios.