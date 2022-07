Buenas y malas noticias

Aquí en Cádiz, desde donde escribo, el mes de julio ha sido siempre el de las buenas noticias. No agosto, porque en este mes fue la "explosión", con sus secuelas de muertes y destrozos, aunque entonces había competiciones deportivas en el Tenis y, más adelante, en el fútbol, cando se celebraba el Trofeo Carranza, donde competían los mejores equipos españoles y algunos extranjeros. Cádiz se llenaba de veraneantes alojados en hoteles y casas particulares y ya en septiembre se volvía a la normalidad, aunque algunos tenían que aprobar asignaturas que se habían quedado en suspenso.

En este mes de julio, gracias a la televisión con sus retransmisiones de tenis, he vuelto a vivir ese deporte con intensidad y a disfrutar del juego de Nadal y del joven Carlos Alcaraz, que ha llegado hasta octavos de final. Esta ha sido para mi una agradable sorpresa y tiene por delante una carrera muy esperanzadora. El que sigue incombustible es Nadal, que hace unos signos cabalísticos, antes de poner la pelota en juego y le supongo que se trata de algún conjuro, por el que nadie le ha preguntado. No olvidemos a Paula Badosa, que después de haber superado a una ex campeona del torneo, perdió contra su siguiente rival. Ella y el joven Carlos son confirmación de que siempre tendremos campeones de tenis. Otros de los entretenimientos de julio era la Vuelta Ciclista a Francia, en la que Bahamontes y no solo él sino otros muchos nos depararon grandes momentos. No olvido las regatas de Snipe y los triunfos de los hermanos Larrañaga. Por razón de edad nunca participé, aunque sí mi padre, que incluso ganó en una ocasión la regata que se celebraba desde el Náutico de Cádiz hasta el de El Puerto de Santa María.

Los malos presagios que había en cuanto a las medidas propuestas por el presidente del Gobierno y que constan en su 'decreto anticrisis', han desaparecido cuando el PP se ha abstenido en la votación y, por tanto, han sido aprobadas. La excusa del PP es que Sanchez ha asumido como propias propuestas del PP. El suceso demuestra la habilidad de Sánchez poniéndole una trampa al Congreso: votar conjuntamente todo un batiburrillo de normas y ha quedado claro que, no siendo bueno el estado de la Nación y que el Gobierno no sabe cómo mejorarlo, sus socios se aprovechan en beneficio propio, con la satisfacción de la izquierda radical. El presidente Sanchez ha llevado a votar una proposición de Ley para desbloquear los nombramientos pendientes del Consejo General del Poder Judicial, también aprobado dentro del batiburrillo. Al completo el Consejo realizará los nombramientos deseados,