En diciembre de 1930 Pemán y Falla fueron en un bote al islote de Sancti Petri a la búsqueda del templo de Hércules, a la búsqueda de inspiración al famoso compositor para la obra que estaba componiendo, ‘La Atlántida’, sobre un poema de Jacinto Verdaguer. El músico dejó sin terminar la obra, que fue concluida por su discípulo Cristóbal Halfter y estrenada en el Teatro Falla en 1961. Ahora unos documentalistas dicen haber encontrado los restos de esta ciudad y civilización perdidas a las que dio fama Platón. Han hecho un documental al que se le ha dado relevancia en el South Series. Sostienen que La Atlántida está frente a la costa de Chipiona. Luego han salido los científicos a exponer, con pruebas, que eso que ellos dicen que era la ciudad perdida en realidad es una formación geológica sin relevancia. Decían los autores de la obra audiovisual que llevaban años haciendo el documental pero, por lo que se ve, no preguntaron a quien debían o prefirieron no hacerlo en aras del impacto que pudiera tener afirmar que habían descubierto la civilización perdida hace 10.000 años. La ciencia siempre ha estado reñida con la superchería, pero mucha gente prefiere el pensamiento mágico, eso que algunos llaman fe. Me trae a la memoria el mes de diciembre de 2021, la presentación con toda fanfarria de la entonces delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, en el Centro de Arqueología Subacuática de La Caleta, del hallazgo del Templo de Hércules, el mismo que buscaban Pemán y Falla. En cuanto el supuesto hallazgo fue sometido al criterio de la ciencia, se demostró su falsedad. Pasados dos años, la que entonces era delegada de Cultura fue ascendida a delegada del Gobierno de Andalucía en la provincia, sin que haya dado la más mínima explicación. La ignorancia, ya se sabe, es muy osada. A Colombo no le importó propagar una patraña con tal de obtener notoriedad. La noticia dio la vuelta al mundo hasta que días después se comprobó que era falsa. Tanto los descubridores de La Atlántida como los del Templo de Hércules se lanzaron a hacer públicas sus teorías, lo que por otra parte no tendría mayor importancia si no fuera porque contaron con el apoyo de una institución pública, en un caso, o de un festival que se supone riguroso, en otro. Hay miles de teorías a cual más inverosímil que circulan por el mundo. Algunas han llegado a tener eco o ser recogidas en los medios de comunicación, desde el llamado diseño inteligente a la idea de que la tierra es plana o el Hombre del Espacio. Hay mucho crédulo dispuesto a aceptar las ideas más absurdas. El que sea terraplanista está a la altura intelectual de un político de la Junta de Andalucía, lo que ya es decir.