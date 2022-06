Abstenciones

Sabido es que caben tres posibilidades en una votación: sí, no y abstención, según que se esté o no de acuerdo con la propuesta o no se tenga formado criterio respecto de ella. Con la abstención que equivale a no votar, se deja el resultado de la votación a que prospere o no la votación, según la cantidad de votos si o de votos no. Ahora, en las votaciones para el gobierno de Andalucía, parece que el resultado dependerá de la abstención, que se utiliza según convenga.

Parece y es la opinión mayoritaria, que salvo un cataclismo, el partido más votado será el PP. Pero hay quien pone condiciones, Vox y que expresan que si el PP necesita uno solo de sus diputados para que sea presidente Juanma Moreno, Vox exigirá entrar en el Gobierno. No han precisado sobre qué consejerías necesitan para llegar al acuerdo. Es de suponer que no será una sola y de escaso contenido. El precio a pagar es demasiado alto: si ustedes quieren gobernar en Andalucía nosotros entraremos en el Gobierno. Esta hipótesis hace que el PP no pueda calibrar que repercusión tendrá en los votantes y la negociación sobre la Consejería que recibirán a cambio de su voto es problemática.

Por Andalucía, la marca heredera de Podemos que respalda a Yolanda Díaz, ha anunciado que estudiará abstenerse, si con ello evita que Vox entre en el ejecutivo. Por su parte Juanma Moreno, está empeñado en gobernar en solitario y no tener que negociar "absolutamente nada con Vox" y así lo expresó el pasado jueves en Granada. Pese a ser el ganador de las elecciones, parece que no alcanzará los 55 escaños que constituyen la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Dice en Por Andalucía que lo que intentan ahora es sumar una imagen progresista. Es el presidente del PP quien dice que hay dos grandes partidos con muchísimo interés en que Vox esté en la Junta: el propio Vox y el PSOE, y reclama a los socialistas que den una solución si tiene la oportunidad de apoyar la investidura. En esas estamos y no parece que el PSOE esté dispuesto a votar a favor del candidato del PP. Se comprende que nadie quiera facilitar la investidura de un candidato que no es de tu partido. Además, las proclamas de Vox no ayudan en la cuestión porque muchas recuerdan tiempos pasados que no gustan de recordar. La simpatía que sus dirigentes muestran con políticas del pasado es el principal inconveniente porque se trata de un pasado que con sus luces y sombras merece el olvido, al menos en lo que a las sombras se refiere.