El susto de Recaudación

El Servicio Provincial de Recaudación le comunica que el sujeto tal tiene una notificación electrónica en su carpeta. Este frío mensaje llegó, hace unos días, a mi correo y al de otros ciudadanos. Recibo impagado al menos en mi caso imposible, estoy al día. Multa de tráfico puede ser, pero no he tenido noticias. No sé a los demás, pero a mí eso de que me llegue algo de hacienda o recaudación me preocupa mucho. Pero leo en la prensa y comento con amigos, me entero que la notificación es por una tasa de residuos nueva que nos imponen. Les puedo asegurar que me dio alegría. Por pagar un nuevo impuesto no, porque el importe es más bajo que lo que puede suponer una multa por infracción de tráfico en la carretera.

Aclarado, por fuentes ajenas, el mensaje de Recaudación, creo que no es la forma más apropiada de comunicarle a los ciudadanos la obligación, los impuestos siempre son obligatorios, de pagar un nuevo impuesto o tasa aprobada por la junta del Consorcio Bahía de Cádiz en julio del 2014. Por cierto que la presidencia del Consorcio la ostentaba el Partido Popular y el que era alcalde de la ciudad y de la Diputación don José Loaiza. Por muy razonable que sea este. Luego ya entramos en el juego político de échame a mí la culpa y más si estamos ya en campaña.

La cuestión es que en año electoral ningún ayuntamiento se atreve a subir y menos a crear un nuevo impuesto. Por consiguiente ese año, 2015, la caja municipal asumió el coste de la tasa de residuos urbanos. Qué ha pasado después, pues que en los siguientes años no se liquidó las tasas que ahora reclama Recaudación. Esta tasa, que afecta a San Fernando, Chiclana y Puerto Real, cubre el depósito, transporte y tratamiento de residuos urbanos. De todas formas se pague de una forma directa (el ciudadano) o indirecta(el ayuntamiento) el dinero siempre sale de los ciudadanos.

No pretendo dar una clase de recaudación porque no es mi especialidad y les puedo asegurar que en política la economía es lo que menos me ha interesado siempre. Pero si que me quiero referir a las formas de hacer política que se está implantando en nuestro País. No se puede querer salpicar a un gobierno con la implantación de un nuevo impuesto cuya aplicación lleva la firma del entonces anterior alcalde y ahora denunciante del mismo. No es lógico. Con la que está cayendo hay que decirle a los ciudadanos la verdad. Si se pierde el respeto a los ciudadanos se pierde el respeto a la democracia. Y no está la cosa para esto. Si hay una normativa europea de residuos habrá que aceptarla por el gobierno y por la oposición. Todos los partidos saben por igual que es de obligado cumplimiento. Y aunque a los ciudadanos no nos guste pagar más, la solución está en buscar la mejor formula posible que sea menos gravosa para el bolsillo de los contribuyentes.