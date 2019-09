El problema son los toros

Confieso que me gustan las corridas de toros. Soy taurino y me gustan las corridas de arte. Sé que esto no está ahora de moda. Pero me da igual. Con total libertad asumo a los contrarios de la fiesta nacional o no. Pero también quiero que se respete la libertad de los que estamos a favor de este arte. Sí, porque los toros, mejor dicho las corridas de toros, es arte, colorido, emoción, expectación, buena música y esto forma un todo excepcional, además del movimiento económico que genera a su alrededor.

Pero no quiero comentarles a ustedes lo que significa este espectáculo tan antiguo, ni mucho menos mis gustos. Faltaría más. He comenzado este artículo porque no puedo entender que el grupo político isleño de Podemos amenace con romper el acuerdo de gobierno de la ciudad por un especial motivo de vital importancia para los isleños. La no retirada de ayudas a la escuela taurina de la ciudad. Fantástico. Se firma un acuerdo, hace menos de 100 días, con once puntos de interés para la ciudad y se quiere romper ese acuerdo por una cuestión taurina. ¿No tiene la ciudad otros problemas más importantes? ¿De verdad es esto lo que interesa a los isleños? ¿Se puede romper un acuerdo, un pacto de gobernabilidad, por este motivo? A dónde estamos llevando la política.

Quizás Podemos intente justificarse ante su electorado, pero una vez que se entra en un gobierno, sea en la oposición o gobernando, los partidos se deben olvidar de las elecciones y asumir la responsabilidad de mejorar la vida de los ciudadanos. Hay puntos que asumieron en el acuerdo como nuevas salas de estudios para Bazán, Constitución y Casería. Zonas verdes. Adecuar las salas de estudios existentes. Mejorar la atención a personas sin hogar. Política de vivienda. ¿De verdad piensa Ernesto olvidarse de estos proyectos del acuerdo que son de gran importancia para las zonas periféricas y para los ciudadanos con menos recursos (vivienda) por una ayuda a la escuela taurina? ¿Pero cuántas corridas de toros hay en La Isla? De verdad que cada vez entiendo menos la política de ahora. Hay prioridades y hay que saber apostar por lo que más interesa a la ciudad y no a la propaganda del momento. Firmar un acuerdo es muy difícil, pero romperlo tiene que ser más difícil todavía. Y sobre todo queda mucha legislatura por delante y claro que habrá desencuentros, pero no se puede tirar la toalla a las primeras discrepancias. La ciudad necesita un acuerdo, unos presupuestos, y un desacuerdo taurino no vale una ruptura. Además fíjense ustedes la cola que lleva esto.

La oposición no ha dudado, no ha esperado a que el gobierno municipal responda y pide explicaciones sobre el gusto taurino de los socialistas. Se sobreentiende que el PP está a favor de la tauromaquia, pero no sabemos si prefiere que se rompa el acuerdo o que se continúe subvencionando la fiesta. Pero de todas formas, fíjense el asunto que puede provocar la primera crisis de gobierno. Increíble.