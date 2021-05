Ahora que estamos en una época pre veraniega, donde la luz brilla en su máximo esplendor, con esta claridad que nos deja la mayor parte del día en La Isla generando un paisaje costero genera envidia. La Isla no es solo Camposoto, cada año mas atractivo, más cómodo, más moderno, aunque todavía esperando unos terrenos que equilibren naturaleza con desarrollo económico. Pero la luz de nuestra ciudad no solo entra por Camposoto, tiene otra puerta de entrada que se le denomina La Casería. Una Bahía con una marco incomparable, olvidado hace muchos años por los respectivos gobiernos locales que la han dejado, en la actualidad inservible. Ni pesca, ni Club Náutico. Fango, mucho fango y una pérdida económica para la ciudad. Pero ya se ha hablado mucho, y lo que queda, de una realidad que todos sabían y nadie intervenía. Pero la política ha sido sustituida por el oportunismo, por el populismo, una política tóxica. Y esto es lo que está creando la oposición isleña con el problema de la Casería. Hagan ustedes, por un momento, un ejercicio de creatividad y sitúense en la hipótesis de estar viendo una playa de la Casería limpia, con un paseo marítimo rodeando todo su litoral desde los Polvorines hasta el cementerio, BIC, de los (llámenle como quieran). Libre de fango, con un Club Náutico navegable, restaurantes con total servicios en su orilla (el mismo que en la actualidad), moderno, cómodo, más grande. Es una hipótesis realizable. Es lo que se lleva años pidiendo. Despierten y vuelvan a la realidad. ¿Con qué se quedan?. Verdad que todos quieren la intervención de la playa. Bueno, pues entonces no entiendo lo que una minoría, porque es minoría, están buscando. Y aquí entre la toxicidad de la mala política. Todos los gobiernos que han pasado por nuestro ayuntamiento le ha pasado por su cabeza regenerar toda la costa de la Casería. Algunos tuvieron hasta la mala idea de iniciar una urbanización que se cargó todo el entorno. Pero todos, todos, tenían en mente la Casería aunque ninguno supo gestionar su rehabilitación. La Casería no es el barrio que era. Es una parte de la ciudad con un nivel medio y con una playa que pertenece a toda la ciudad. Y esto es importante, es un suelo público cuyo dueño es la ciudad. Dice Fernando Vallespín que hay momentos en que la oposición gana más apoyando al gobierno que enfrentándose a él. Y éste es uno de esos momentos. El expediente es muy antiguo. Porque ¿cuál es la alternativa real de la oposición si es que la tienen? ¿No quieren el arreglo de la playa ni su entorno?. ¿Firmarían renunciar a las ayudas económicas para la regeneración de esa parte de costa isleña?. La foto (de Colón) de la oposición es puro populismo y todos han tenido alguna responsabilidad de lo que está ocurriendo en la actualidad. Por cierto, ¿qué hacía Podemos en esa foto?