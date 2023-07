Confieso que estaba muy preocupado por el posible ascenso al gobierno de la extrema derecha. Nada bueno podría traer, sólo crispación y retroceso en los derechos que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. El resultado electoral es el fracaso de una forma torticera de entender la política.

La irrupción de la extrema derecha ha provocado que se les dé más valor a los bulos que a los hechos demostrados, a las soflamas que a los argumentos, a los insultos e improperios que al debate educado que debería imperar entre los representantes políticos que hemos elegido. Lo que más me indigna -por mi formación y profesión- es el desprecio a la ciencia. Es incomprensible en pleno siglo XXI, con los enormes avances que ha supuesto para la humanidad la revolución científica, escuchar a importantes cargos públicos asegurando que el CO2 no contamina, que el efecto invernadero es un invento de la “religión climática”, que las vacunas son un fraude, o que si se sigue extrayendo agua de Doñana no pasa nada. Y muy preocupante es también como este discurso hiperbólico de odio, bulos y falsedades ha calado en buena parte de la derecha que se suponía más responsable y moderna.

La política debe ser el debate sobre ideas y propuestas para mejorar nuestra vida y nuestro país. Para eso hay que basarse en la situación real, no inventar un universo a conveniencia. En los debates electorales se ha constatado cómo se miente sin complejos; se asegura que se ha hecho una cosa, cuando se ha hecho la contraria; se niegan datos verificables, o se falsean las estadísticas, cuando no coinciden con los intereses propios… Y cuando se demuestra que se ha mentido públicamente, no pasa nada. Una presidenta de una comunidad autónoma ha llegado a asegurar que ETA está viva y en el gobierno, y ahí sigue con sus infames ataques, y sin complejos.

Y particularmente penosos han sido algunos lemas, como pedir a un asesino que vote al adversario político con la intención de ligarlo al terrorismo. Una infamia que las propias víctimas de ETA han denunciado.

El resultado de las elecciones debería hacer reflexionar a los que han emponzoñado la vida política estos últimos años. Esperemos que se acabe la política de bulos y crispación, y se imponga la Política con mayúsculas.