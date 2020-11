Con la música a otra parte

Hoy 22 de noviembre, día en el que se festeja entre otras efemérides el día de la música y que, en El Puerto se celebra a lo grande con un concierto sobre las tablas del Teatro Municipal por parte de la Banda “Maestro Dueñas” que, bajo la joven pero ya experta batuta del Profesor Superior de Trompeta, Javier Alonso Barba, hoy, en uno de esos días grandes tanto para los músicos como para los aficionados y diletantes, el teatro tan sólo puede acoger a un tercio de su aforo por culpa del dichoso bicho emboscado. Y mira que me cuesta hacer alusión al mismo por repetido, pero nos está condicionando la vida de tal manera que no es fácil abstraerse de su influjo. Menos mal que desde el Área de Cultura de nuestro Ayuntamiento no han querido tirar la toalla –como así ha ocurrido en otras poblaciones de nuestro entorno-, y han apostado por mantener en la medida de lo posible la programación prevista, haciéndose eco de la seguridad que transmite asistir a un hecho cultural cualquiera. Porque no se nos olvide, la cultura además de esencial es segura. Es nuestra tierra cuna de artistas, de músicos y cantantes de todos los estilos que se convierten en fervientes embajadores a poco que cruzan la Sierra de San Cristóbal. Y no son pocos los músicos que han elegido y aún hoy eligen vivir entre nosotros para que nuestra forma de vida, la musicalidad de nuestra luz y el compás del temperamento porteño les sirva de inspiración para sus creaciones. Hoy, nuestros juglares y juglaresas casi no pueden peregrinar de pueblo en pueblo divirtiendo a propios y extraños con sus últimas creaciones musicales, por culpa de esta plaga bíblica que nos está tocando vivir. Desde consagrados como Bumbury, Paloma San Basilio, Paco Loco, Eva Santamaría, Pansequito, Merche Macaria y Javier Ruibal entre otros, a los más jóvenes que van pidiendo paso en un mundo como el musical que poco tiene de fácil, pero mucho de apasionante. Los televisivos Julia González y Sergio Chaves dando sus primeros pasos nos aseguran que no se irán con la música a otra parte.

