Nunca me han gustado las primarias para elegir a los candidatos en los partidos políticos. Tampoco he llegado a entender que se pusieran unas cuotas para las listas electorales, entendía que los candidatos deberían tener, como única obligación, una sólida formación intelectual y personal, sean del género que fuesen. Como también sigo sin entender que un político por tener cierta edad se considere no apto para ejercer la política. Todo esto se impuso, en un momento dado, como un mal sarampión que llevó la inexperiencia al poder. La política no puede ser cosa de sexo, ni de edad, ni de género.

Estamos ya en casi campaña electoral y los partidos ya van designando a sus candidatos. En San Fernando el Partido Popular ya ha designado a quien intentará recuperar la alcaldía de la ciudad para su partido. Y con la designación de María José de Alba, la contienda electoral en la Isla se presenta, como mínimo, interesante entre dos candidatas de muy diferentes perfiles, pero con mucho apoyo las dos. Dos candidatas mujeres, sin cuotas, que entre ellas estará la próxima alcaldesa de la ciudad. Sin ninguna duda, son las únicas con posibilidades de gobernar. No sabemos con quien o quienes le acompañaran, pero de ellas saldrá la ganadora de las elecciones. Faltan dos candidatos por nombrar, VOX que no se sabe y la de Ciudadanos que lo tiene muy difícil.

La designación de María José de Alba hace cambiar un poco los pronósticos de unas elecciones que se presentaban menos reñidas de lo que serán. La pobre oposición ejercida por los partidos con representación municipal en esta legislatura y la buena gestión desarrollada por la actual alcaldesa Patricia Cavada, hacían prever que el actual gobierno municipal tenía muy favorable renovar su mandato por otros cuatro años. A favor del Partido Popular están los vientos de cambios que corren a nivel nacional que siempre suele arrastrar a las elecciones más localizadas. Si a esto añadimos que los posibles votos de ciudadanos suelen girar hacia la derecha y además, la perdida de electores que se vaticinan a Vox, puede ser un coctel muy favorable para la formación de derechas de la ciudad. En contra, la buena aceptación que tiene Cavada.

Pero, a pesar de todo, las elecciones locales son diferentes y el candidato suele influir mucho en el votante. Y el Partido Socialista cuenta con una candidata con una personalidad muy fuerte que ha sabido trasladar a la ciudad y que cuenta con una sólida gestión en estos años de gobierno municipal. Patricia Cavada, con un claro proyecto de ciudad se está dejando notar de una manera muy positiva. La ciudad nunca ha estado más viva que en la actualidad, ya se ha dejado de hablar de ciudad dormitorio para convertirse en una ciudad a la que acuden gentes de sus alrededores. La actual alcaldesa ha puesto en funcionamiento proyectos que llevaban décadas esperando su ejecución. El fantasma del Museo de la Historia y del Mar hoy se ha convertido en un centro de alta tecnología de Navantia. Janer, Fadricas II, la playa, el ayuntamiento, el Museo Camarón, el dinamismo con que ha llenado la ciudad, al salto de calidad en los eventos que se organizan. En definitiva, la actual alcaldesa sale con mucha ventaja. La alcaldía está en manos de dos mujeres, un duelo muy interesante