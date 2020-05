La misma foto

Como se preveía al final ganó la razón y el estado de alarma consigue otra prorroga. Era lo razonable, lo sensato, lo que han decidido los que entienden de esto. A nadie le gusta estar encerrado en plan franciscano, pero es una situación de emergencia vital que está costando mucho dolor y por consiguiente, hay que aceptar las condiciones que nos impongan.

Es curioso como las redes sociales (que lo mismo sirven para la inmediatez de las noticias como para las idiotez de las mismas) se llenan de mensajes de seudo expertos en salud pública como en derecho constitucional. Los mismos que piden explicaciones del porqué se decidió tarde el confinamiento, ahora dicen que no hace falta el mismo, que existen otras formas de aguantar la pandemia sin estar atado por el gobierno. El gobierno está instalado en una dictadura (dicen) y quiere hacer lo que les de la gana con los ciudadanos.

Tamaña majadería solo puede ser debido al efecto que está causando mentalmente el confinamiento. Digo yo, que no soy psicólogo. Pero cuesta trabajo creer otra cosa. Fíjense ustedes, no hay otra noticia. Las información está basada en el coronavirus. Es tal la preocupación existente y sus consecuencias que hay que ser un poco más serio con los comentarios. Pocas veces me habréis leído haciendo comentarios tan directos en contra de las oscuras opiniones mal intencionadas. Creo en la libertad, no de ahora, desde hace muchos años. Pero cuesta trabajo escuchar y leer manipulaciones tan burdas a favor de una libertad que, estos, nunca han creído ni han respetado.

Pero esta foto ya la conozco. La crisis mundial del 2008, fue una crisis económica provocada por la economía liberal y privada. Acuérdense de la Lehman Brothers. Pues bien, se la ingeniaron para darle la vuelta y que una crisis mundial fuera netamente española y creada por el presidente del gobierno Zapatero. Pues es la misma película. A una pandemia, su nombre lo dice para los nuevos eruditos, le están dando la vuelta para crear la crisis de Sánchez.

Se está gestionando la mayor crisis mundial de nuestra generación, la más grave porque además de la deflación económica están en juego las vidas humanas que es lo más importante. Todos los países del mundo han cometido errores y los cometerán, pero esto es debido al enorme desconocimiento de esta enfermedad. Pero hay que estar unidos. Los políticos unidos. Los que gobiernan, porque tienen que tomar decisiones difíciles; y los de la oposición, si no quieren trabajar, por lo menos que dejen trabajar al gobierno.

¿Qué papel juega el PP en esta crisis? Casado, desautorizado por Juanma Moreno y Feijóo, que sí han apoyado la nueva prorroga. Qué está haciendo Casado en esta competición particular que tiene con VOX. ¿Por qué no se desliga de las FAE? Qué le desnorta en su política. Toda la pandemia se la va a pasar criticando al gobierno mientras se hace foto en el lavabo (vaya numerito), en la cocina de un restaurante o en un puesto de churros. ¿Es esta su aportación para con esta crisis? ¿Es momento de hacer campaña electoral? Por favor, un poco de sensatez. Salud para todos.