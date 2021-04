Los medios y el mensaje

Es indiscutible que la digitalización de la información ha cambiado el juego político. Facebook, Twitter, se han convertido en las plataformas digitales que lo políticos utilizan para lanzar sus mensajes y estar en contacto con los ciudadanos. La mayoría de las veces existen un intercambio de mensajes entre políticos y ciudadanos no siempre con un fin constructivo. La crisis de los medios tradicionales han traído esta nueva forma de comunicación más rápida, mas accesible y también más participativa. Todo se mueve a golpe de titulares. Se acabaron las ruedas de prensa con preguntas incómodas que pueden poner en apuros a los políticos.

¿Pero esta forma de comunicarse en la política es más democrática? A mi entender no. El mensaje ha perdido credibilidad, las redes están repletas de fake news, y los medios se han tenido que adaptar a esta nueva forma de comunicación donde el político decide el mensaje y la respuesta. No hay lugar para la réplica. Hoy es muy difícil distinguir entre la política de las redes sociales y la política de verdad. La política se ha enrarecido, se ha convertido en un espectáculo y los medios audiovisuales están contribuyendo de una manera muy especial a crear un clima irrespirable. Abres un periódico y ya sabes a que línea va a defender. Ya no se discute la política, no se analiza, se defiende una línea determinada aún a sabiendas de que no se tiene la razón.

Los medios audiovisuales han contribuido a la banalización de la política, alineando los debates en buenos y malos y contribuyendo a que políticos mediocres se conviertan en líderes de opinión, aunque estas sean de lo más vulgar de la política. Pero también existe otro problema, el ciudadano se ha acomodado, elige lo que quiere oír, lo que quiere leer y no quiere confrontar con los demás. Por tanto, el problema no es solo de la mediocridad política, también es culpa de los medios apuntándose al mensaje de cuanto más bronca mejor. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Es respirable la atención que genera políticos mediocres como Ayuso y Tony Cantó. No importa el proyecto, ni como solucionar los problemas. El punto de fijación es la dualidad derecha e izquierda. La importancia de la campaña se centra en la confrontación de la actual presidenta con el Gobierno de la Nación. Madrid nos roba decía hace unos días y se aplaude por sus medios afines, los mismos que criticaban a Torra por decir las mismas sandeces.

En definitiva que políticos, informadores y medios, están formando un cóctel que desprestigia tanto al mensaje como al mensajero. Hoy los medios están poniendo en duda el mensaje, aunque el problema no es el medio sino el mensaje distorsionado que se manda a través de los mismos. Que diría hoy de esto Mc Luhan , ¿el medio sigue siendo el mensaje?