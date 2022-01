De lo macro a lo micro

Y a pesar de las macrogranjas mediáticas, de las macrourbanizaciones con piscinita en forma de víscera, de los macrobotellones y los superfiestones a todo trapo, de las macrocausas judiciales en que se revuelca la raza política, de la macroeconomía para supermillonarios indolentes, de los cabezazos entre dos viejas macropotencias, de los ultraultras que gruñen o simulan gruñidos para emocionar sin argumentar, de las megaconstrucciones con dinero público de la gente, de los megacruceros, los megayates y los 4x4, del macrohumillo gris que impregna nuestros cielos, de las macrojornadas laborales con sus microsalarios de un montón de gente, de las superempresas eléctricas que juegan al monopoly con tus bombillas, de las megamacrosupercompañías que juegan al cluedo con nuestra salud,… a pesar de todo eso, por suerte, qué iba yo a decir, ah, sí, que a pesar de todo eso, aún somos gente, gente que piensa, gente que imagina y gente que puede. Seremos microindividuos, pero si nos juntamos… buah, si nos juntamos, la liamos, y nos convertiremos en macroorganismos, seres capaces de todo. Montaremos microgranjas, edificaremos microurbanizaciones, en vez de viaductos de catorce carriles construiremos canaletas, brindaremos en microbotellones y superfiestones (esto no hace falta quitarlo), reduciremos casi sin querer la virilidad de la macroeconomía, de las viejas macropotencias y de los políticos macroencausados. Los ultraultras se quedarán allí lejos, en el plus ultra, por voluntad propia, para que no nos den la vara, y nos permitamos respirar un cielo sin gris polvo. Trabajaremos lo necesario y por lo necesario, ni más ni menos, y entonces podremos viajar sin prisas y sin aspavientos. Y entonces la salud, así como el agua, la luz y el saber, no podrán comprarse pues serán nuestros de pleno derecho. Y nos cuidaremos. Y lo conseguiremos porque lo imaginamos. Y si no lo hace esta generación, lo hará la siguiente.

