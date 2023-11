Obligaciones familiares me impidieron cumplir un deseo: me habría gustado estar el pasado viernes en el Ayuntamiento de San Fernando en el acto de homenaje, reconocimiento, desagravio, respeto y reconciliación, porque todo eso fue lo que se celebró en la capilla ardiente instalada en el salón capitular, ante los restos presentes de Cayetano Roldán y Eladio Barbacil, alcalde y concejal de aquella corporación de 1936, asesinados por las fuerzas golpistas y antinacionales que luego implantarían una dictadura de casi 40 años de duración en nuestra España.

Y digo que siento no haber podido acudir porque fue un acto ejemplar, en el que se recordó a las figuras de hombres que no habían nacido para ser héroes, y se cumplió un demasiado tardío tributo a su memoria, que es la de todos. Dicen, y quizá sea verdad, que la Historia, y menos las guerras, no son un asunto de buenos y malos, pero es indudable que hay cosas mejores y peores. Y la actual sociedad española, y la garantía de su convivencia, tienen su asiento en que la democracia es mejor que la dictadura.

Valga esto también para tantos que gritan desaforadamente que España vive ahora sometida a una tiranía. Simplemente, comparen y tengan un respeto a los mejores. Y si seguimos pensando, igual llegamos a la conclusión de que sí, que efectivamente en la Historia hay buenos y malos, aunque como diría Billy Wilder nadie es perfecto. Y si la República no fue perfecta, la simple comparación con lo que vino después bastaría para colocarla en el lado de lo bueno, frente a lo malo que supuso el opresor régimen franquista.

La convocatoria en el Ayuntamiento tuvo, sin embargo y además, la esperanzadora respuesta de todos los grupos municipales sin excepción, incluyendo a aquellos que podrían parecer más nostálgicos del gobierno del general. Si empezamos a ponernos todos de acuerdo en lo fundamental seguirá habiendo razones para ser optimistas sobre nuestro futuro. La figura y el ejemplo de esos hombres homenajeados el pasado fin de semana, auténticos héroes de todo el pueblo de San Fernando, han sido colocados de nuevo en el lugar y el lado bueno de la Historia que les correspondía. Ahora sí, descansen en paz.