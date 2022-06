Así es imposible

Todos los concursos y adjudicaciones que convoca el Ayuntamiento en los últimos tiempos se le quedan desiertos y el que no queda desierto, termina ante los tribunales... Así esto no avanza y parece que ni los políticos ni sus asesores están por la labor de comprobar qué se está haciendo mal para que Cádiz esté más congelada y sucia que nunca. Una de las empresas que mostró interés por el hotel de Tribuna se quedó fuera del concurso (ya lo ha recurrido), porque el portal web que tenía que usar para el envío de la documentación pertinente estaba dando problemas. No es serio y entendería que las empresas se lo pensaran dos y tres veces antes de intentar montar algo en Cádiz. No es buen momento para arriesgar pero hay que mentalizarse de que el que da el paso y quiere invertir en la ciudad debe encontrarse alfombras rojas por todas partes y ventanillas abiertas las 24 horas, o así va a ser imposible.