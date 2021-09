La ciudad se mueve

La vuelta a la normalidad, llega septiembre, resulta anormal después de que hayamos tenido un verano condicionado. A pesar de que se haya querido revestir, por eso de la economía, de que la cosa esa del virus ya se ha pasado, nada más lejos de la realidad, donde cualquier pueblo o ciudad ha contado con mas fiestas o festivales que antes de la pandemia, nos adentramos en un nuevo curso político en la que la economía debería ser la primera opción de cualquier gobierno.

Se decía al principio de la pandemia que ya nada volvería a ser como antes. Se crearon comisiones (en este país se crean comisiones para todo aunque después no sirven para nada) para encontrar puntos común de gobierno, una política nueva, una economía nueva, se oficializaba. Por consiguiente, la vuelta a la normalidad no se puede quedar en la ampliación de horarios.

Los fondos europeos, esperemos que los ayuntamientos a través de la FEMP tengan voz, deben servir para hacer una ciudad más transitable, mas digital y mas ecológica y por supuesto crear empleo. Esto y los EDUSI serán la claves para que nuestra ciudad continúe con el ritmo de crecimiento que ha iniciado. Un movimiento que para los que llevamos años analizando la política local, llevábamos años pidiendo su solución. Siempre llamaba la atención de que no existía en la ciudad una continuación de los proyectos, que se eternizaban años desde el anuncio hasta su puesta en marcha.

Hoy, por suerte para la ciudad, se puede visualizar hacia donde se quiere caminar o mejor dicho llegar. Falta todavía mucho en una ciudad que tenía muchas carencias en su mochila. Por eso da esperanza empezar el verano disfrutando de la nueva imagen de esa playa natural que tenemos pero a la que le sigue faltando el apoyo del empresariado turístico. Sí, ya se que a los isleños nos gusta como está, pero eso no da dinero y por lo tanto no genera empleo. La solución es encontrar ese equilibrio necesario para hacer convivir la naturaleza con la economía.

Pero la playa sí ha notado una gran afluencia de visitantes de fuera. Tenemos una de las playas con mejores servicios del litoral andaluz, limpios, modernos, cómodos y amplios. El Museo de Camarón, como se esperaba, está siendo uno de los que originan movimientos a la ciudad. Lo he visitado y pese a no ser un entendido del flamenco, sí he visitado muchos museos de ciudades importantes, tengo que reconocer que el nuestro esta realizado con mucho gusto.

El continente de un museo es muy importante para la imagen del mismo y este esta realizado con una infraestructura y una exquisita calidad que le da más categoría, si es posible, al contenido del museo. Una realidad muy importante para la ciudad que hace olvidar su tardanza. Ayer se puso la primera piedra del Janer, un parque comercial e industrial que después de décadas de espera y el desgaste de cuatro alcaldes, ve por fin la luz.

El Parque de la Magdalena esta a punto de comenzar al igual que la tan necesaria y esperada reforma de la Plaza del Rey. Son movimientos que basta con ver las hemerotecas para poder comprobar el tiempo que se llevaba esperando sus realizaciones. Son movimientos en busca del cambio socio económico de la ciudad. Una ciudad en movimiento.