Entiendo a los comerciantes de extramuro cuando se quejan de que siempre se les deja de lado cuando se organizan, en estas fechas, los actos y la ornamentación navideña. Siempre se habla de los comercios del centro, a los que no se les puede criticar porque cada uno se busca las papas como puede. Ahora parece que este gobierno municipal ha levantado un poco la cabeza para mirar que hay muchos gaditanos que viven más allá de las Puertas de Tierra y que existe un barrio de la Laguna, una barriada de La Paz, una zona comercial entre Escalzos y García Carrera, una Bahía Blanca con una transitada y comercial calle Acacias, que ya necesitaba un nuevo asfaltado. Cádiz empieza en la Alameda y termina en el instituto de Cortadura y no hay gaditanos de primera ni de segunda así que los que viven y cobran de San Juan de Dios tienen la obligación de mirar por todos. La Navidad no es mal momento para demostrarlo.