Ha sido una Navidad extraordinaria. La programación de fiestas del Ayuntamiento isleño ha logrado que los ciudadanos apoyaran toda la programación que con mucha intensidad se han desarrollado en estas fechas. El gobierno ha realizado un gran esfuerzo y el pueblo ha respondido. Además, la hostelería del centro está aprovechando el interés del Ayuntamiento por sacar a los isleños a la calle. Nunca se ha visto la ciudad como ahora. Aunque la hostelería isleña no termina por darle a sus negocios esa diferenciación de calidad que la pueda hacer más atractiva. Basta con comparar con otras ciudades. Pero a lo que me quería referir es a las fiestas, lo demás es para otro artículo. Siempre las fiestas navideñas tienen como objetivo el esplendor de la cabalgata. Es el punto final y lo que puede glorificar o emborronar todo el esfuerzo realizado. Y la cabalgata este año, a pesar del esplendor de las carrozas, no ha sido del gusto para todos. Ha habido deficiencias en las atracciones terrestres, ha faltado música y la exhibición del parque móvil municipal no tenía su sitio en la cabalgata.

Pero la polémica ha sido el reparto de unas agendas de mal gusto que se ha repartido en la cabalgata. Por delante la libertad de expresión. Pero esta está resguardada por la ética y también por saber elegir su momento y esto ha brillado por ausente.

No era el momento ni el sitio para hacer publicidad de una cuestión que debe ser tratada por profesionales expertos en el contenido que trataba el librito. Hay cosas que por bien dichas o explicadas no producen polémicas pero es que el lenguaje usado en esta publicitaria agenda no es el más correcto. Y a un Ayuntamiento no se le puede escapar estas cosas.

No comparto, ni mucho menos, la denuncia de una asociación, que está en su derecho, que lleva perdiendo una barbaridad de casos y no se sabe quién o quiénes la dirigen. ¿Pero había necesidad de repartir estas agendas? ¿Nadie supervisó su contenido? ¿Quién autorizó su reparto? ¿No había otro momento ni otro lugar para repartirlas? Son preguntas que la responsable de Fiestas debe aclarar lo más rápidamente posible. Un hecho como este no puede emborronar todo lo bueno realizado durante toda las fiestas. La excusa de que solo se repartió a los adultos no tiene suficiente peso para su justificación.

Lamentablemente las dichosas agendas, ¿quién las ha patrocinado y con que intención?, han acaparado el fin de fiestas y promete traer cola. Un hecho lamentable que no merecía este fin de fiestas.