Hoy ha comenzado la campaña electoral, una más. Pero ¿de verdad estas elecciones han dado comienzo hoy? Desde que se escrutaron las últimas elecciones que dio el triunfo a la coalición de izquierdas en España, comenzó esta actual contienda electoral. Los perdedores, la coalición de derechas, nunca han aceptado el resultado, nunca han aceptado que perdieron las elecciones, nunca han aceptado que eso es la democracia, nunca aceptaron que gobernara la mayoría. Y después de cuatro años, con Pandemia, con una guerra en Europa que nos afecta a todos, con un volcán en erupción, que la derecha a dedicado a pedir elecciones anticipadas, llegan unos comicios que la gran mayoría ya saben el resultado.

Evidentemente las encuestas dan un vuelco electoral. ¿Pero de que encuestas estamos hablando? ¿Son todas fiables? ¿O solo las del CIS no son de fiar?

Miren ustedes, llevamos cuatro años bombardeados por unas encuestas que diversos medios de comunicación han realizado semanalmente. Algunas, o muchas, con unos muestreos ridículos sin declarar, que dejan muy poco margen para el error. Todas vienen dando el triunfo de las derechas, desde el mes siguiente de las últimas elecciones. Esto, sin duda, de una manera machacona va creando un clima propicio en la opinión pública de la necesidad de un cambio de gobierno. Fíjense, hace un año todas estas mismas encuestas reflejaban el triunfo de Pablo Casado. Lo anunciaban como el nuevo presidente del gobierno que traería el cambio. Casado fue defenestrado por su partido después de la presión de estos medios de comunicación.

Estos días se ha sabido que la inflación en España se ha situado en la cifra más baja de Europa. Pues bien, solo una cabecera de los cuatro diarios más influyente de España reflejó esta noticia. La prensa puede y debe tener comentaristas de todas las ideologías, pero lo que no se puede perder es la ética de la información y mucho menos dirigir la política de un partido político.

Ante esta propaganda editorial poco puede hacer un gobierno. Italia ha anunciado estos días que su déficit público se ha disparado hasta el 12,1 del PIB. Si este aumento del déficit fuera en España las cabeceras de algunos diarios ya se habrían encargado de darle publicidad.

Estamos asistiendo a una censura cultural en algunos municipios gobernados por la coalición PP-VOX que nos traslada a otros tiempos que no debemos olvidar. Censura de obras de teatros y películas que para algunos son ofensivas. Hay que tener mucho cuidado con el blanqueamiento que se esta haciendo de los ultras, con los acuerdos de gobiernos de las derechas que están recortando muchos derechos adquiridos en estos años. La democracia no puede retroceder en España, no podemos volver a la época del NODO. Cuidado con poner en marcha la locomotora de la derecha más rancia.