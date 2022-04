La Isla constitucional

En la universidad, teníamos alguna asignatura que se le denominaba La María, es decir, eran asignatura sin ninguna importancia para la carrera, solamente servía para cubrir el expediente. Pues en la política sucede lo mismo con la cultura, aunque en realidad son unas pocas delegaciones las que pasan sin pena ni gloria, pues se han creado para contentar a posibles destinatarios sociales. Pero a lo que quiero referirme hoy aquí, es a la cultura en la ciudad. Una ciudad se construye alrededor de un marco político que incluya lo urbanístico, lo social, lo industrial y la cultura.

Cada ciudad debe tener su propio sello que la identifique y la diferencie de las demás. Nuestra ciudad no ha tenido suerte en los distintos gobiernos con la cultura. No es que la hayan designado como María, no, simplemente no ha existido. Y tenemos que remitirnos a la pérdida de archivos que ha sufrido la ciudad hace varios años. La cultura local nuestra se ha dedicado en exclusiva al Teatro de Las Cortes y presidir algunos actos. Y ahí acaba la cultura.

Las ciudades cuando no pueden vivir bajo el paraguas de la monumentalidad tienen que basar su industria turística en la oferta cultural. Tenemos el ejemplo de Málaga, ciudad que no cuenta con enormes monumentos como pueden tener Sevilla y Granada, pero que ha producido una red de museos que la ha convertido en la ciudad más cultural de Andalucía. Y San Fernando debería tener ese modelo cultural ante la falta de un patrimonio histórico que los propios isleños hemos destruido a lo largo de la historia. Para crear se necesita una buena inversión, pero seguro que lleva consigo un retorno económico. Fíjense en el logro del Museo Camarón, es cultura, al igual que el Museo Naval y también la recuperación de edificios importantes en la historia de la ciudad como Torre Alta y Cuatro Torres. No sabemos el impacto económico que ha supuesto para la ciudad el Museo de Camarón, sería interesante. Pero me chirría cada vez que escucho denominarnos La Isla de Camarón.

También se ha tratado como parte de la cultura de esta ciudad a las casetas de la Casería. No es posible. La Isla tiene un importante legado histórico que implica a todo el País. Me refiero a la Isla de la Constitución de 1810 y al primer decreto de la Libertad de Imprenta. Ese debe ser el referente de la ciudad, que nos debe distinguir de los demás. Y aquí debe jugar un papel importante la responsable de la cultura de la ciudad. No nos podemos limitar a un día de celebración. Hay muchas formas de recordar este acontecimiento histórico de primera magnitud, está todo inventado, pero hace falta ponerlo al servicio de la cultura y de la economía de la ciudad. Y no es posible que a estas alturas todavía San Fernando no tenga un Museo de la Constitución y de la Libertad de Imprenta. No es posible y por consiguiente creo que debería ser una prioridad de nuestro ayuntamiento y también de los responsables culturales de la ciudad. Tiene que ser posible.